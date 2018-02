Cote d'Ivoire: Trafic de drogue à la Maca - Le garde pénitentiaire charge, le régisseur refuse de comparaître

Quel est l'agenda des prochains jours du gouvernement ivoirien, et quelle est la situation au Rhdp ? Plus »

« Je ne suis pas armé. Comment pouvais-je interpeller un trafiquant de drogue ? En plus, le régisseur a promis un travail d'équipe pour mettre aux arrêts d'éventuels trafiquants », se défend Atté Okou Hermann qui est mis aux arrêts, déféré devant le parquet de Yopougon et mis sous mandat de dépôt. Devant la gravité des faits relatés par le prévenu, le tribunal exige la comparution du régisseur et ses adjoints à l'audience d'hier (16 février). « Il dit qu'il ne comparaîtra jamais... », expliquent des gardes pénitentiaires.

L'affaire commence avec un détenu de la Maca qui sollicite le garde Atté Okou, à l'effet de récupérer un colis avec un de ses frères à N'Dotré, dans la commune d'Abobo. Sur place, le contact du prisonnier explique que le colis qu'il transporte est de la drogue. En possession de la marchandise interdite, le garde joint son supérieur hiérarchique par téléphone et lui rend compte. « Pendant nos rassemblements, le régisseur a toujours demandé qu'on lui rende compte chaque fois que nous avons affaire à de la drogue destinée aux prisonniers, afin de lui permettre d'organiser une souricière pour démanteler le réseau. C'est par respect de cette instruction que j'ai expliqué ma découverte au régisseur qui a commis deux agents pour récupérer la drogue avec moi dehors et la lui porter à l'intérieur de la prison », explique à la barre le garde Atté Okou Hermann.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.