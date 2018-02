Une belle rencontre. Le second match de la poule A opposant les Eléphantes aux Etalonnes du Faso hier au parc des… Plus »

« Ou bien on continue ensemble, ou bien c'est le clash. On arrête et chacun assume, car on ne peut pas continuer à faire semblant », commente un homme fort du camp Ouattara, qui estime qu'à l'impossible nul n'est tenu, et que le chef de l'État a déjà payé ses dettes morales à l'égard du Pdci, indépendamment des appuis divers.

D'ici là une rencontre entre le Président Alassane Ouattara et le Président Bédié pourrait avoir lieu. Cette rencontre devra servir à une clarification, ainsi qu'à une position ferme et définitive au sujet du Rhdp, en particulier du parti unifié , pour faciliter l'alternance tel que souhaité par le Président du Pdci, lors de l'Appel de Daoukro.

Alors que se multiplient à Abidjan les rumeurs au sujet d'un remaniement, ou d'un léger réaménagement technique, du gouvernement à la faveur du remplacement de Jean Claude Brou, ministre de l'industrie et des mines, ( cadre Pdci proche de Duncan, et partisan du Rhdp), parce qu'il part à la Présidence de l commission de la Cedeao, aucun Conseil des ministres n'est prévu la semaine prochaine dans l'agenda du gouvernement, notamment le mercredi 21 février 2018. À cette date le chef de l'État, Alassane Ouattara sera à Accra pour une réunion sur la monnaie unique, dans l'espace Cedeao.

