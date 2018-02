Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Andry Rajoelina - Bataille engagée

Il est loin le temps où les deux personnalités menaient ensemble la campagne électorale.

Le Chef de l'Etat est en train d'enclencher la vitesse supérieure dans le cadre de la précampagne électorale.

Hery Rajaonarimampianina a été le candidat soutenu par Andry Rajoelina lors de l'élection présidentielle de 2013. Ce dernier l'a d'ailleurs nommé ministre des Finances et du Budget durant la Transition. Cependant, cette relation de confiance relève désormais de l'histoire ancienne. Il est loin le temps où les deux hommes menaient ensemble la campagne électorale. En effet, les deux anciens compagnons de lutte sont devenus des rivaux.

La bataille électorale est désormais engagée entre les deux personnalités. Une lutte à distance qui risque de s'intensifier à l'approche des échéances électorales. Depuis le jour où le numéro Un de la Révolution orange a signé sa rentrée politique, une véritable guerre de communication est lancée. Le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » tente de riposter à chaque sortie médiatique d'Andry Rajoelina. C'était notamment le cas lorsque le 20 janvier dernier, le « Tanora malaGasy Vonona (TGV) a annoncé dans une interview qu'il présentera à Paris le 26 janvier son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar ».

Ironie du sort, le 25 janvier, Hery Rajaonarimampianina a aussi présenté au Palais d'Etat d'Iavoloha son « Fisandratan'i Madagasikara Vina 2030 ». Il a d'ailleurs été accusé par ses détracteurs d'avoir plagié le projet de son adversaire politique dans la mesure où « Emergence » est la traduction littérale du mot « Vina ».

Précampagne. Ce week-end, face à la nouvelle sortie médiatique du numéro Un du « Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina » (MAPAR) qui sera diffusée demain sur « VIVA TV », « TV Plus » et « Kolo TV », le Chef de l'Etat décide aussi de multiplier les descentes sur le terrain. En effet, hier, Hery Rajaonarimampianina a lancé une véritable offensive de charme auprès de la population de Mananara Nord en inaugurant différentes infrastructures, entre autres, le bureau de la circonscription scolaire (CISCO), le grand marché local et les rues de la ville.

Pareillement à d'autres acteurs politiques qui ont déjà annoncé leur candidature pour l'élection présidentielle prévue avoir lieu cette année, le porte-fanion du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » est aussi en train d'enclencher la vitesse supérieure dans le cadre d'une véritable précampagne électorale, profitant de l'absence des textes régissant la propagande durant la période pré-électorale.

Sauf que contrairement à ses adversaires, Hery Rajaonarimampianina pour sa part, use et abuse des prérogatives de puissances publiques pour ses déplacements. En quelque sorte, il est actuellement en précampagne aux frais des contribuables. En tout cas, la bataille électorale entre HVM et MAPAR ne fait que commencer. La communication du régime dans les prochains jours sera certainement adaptée en fonction de la déclaration que prononcera Andry Rajoelina demain lors de son émission spéciale.