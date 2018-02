Libye: Le pays célèbre sans joie les sept ans de la chute de Kadhafi

Confrontés à ce chaos, les Libyens ne cachent plus leurs regrets. Le représentant spécial de l'ONU pour la Libye laisse entendre ses doutes quant à la tenue des élections générales prévues normalement cette année. L'Occident qui fait son mea culpa au vu des conséquences de son intervention en Libye, parait impuissant devant l'étendue du problème. La situation est plus que jamais dans l'impasse.

Tout est prêt ou presque pour accueillir en fête le 17 février, jour symbolique du soulèvement libyen de 2011. Mais, plus que jamais, les Libyens, qui ont mis tout leur espoir dans cette révolution, sont au-delà de la déception et se sentent trahis.

Le 15 février 2011 en Libye, des manifestations commençaient à Benghazi dans l'est du pays, avant de s'amplifier deux jours plus tard. Elles ont conduit avec l'intervention de l'Otan à mettre fin au régime de 42 ans de Mouammar Kadhafi. A Tripoli, on se prépare à fêter le septième anniversaire de la révolution dite du 17 février, mais le cœur des Libyens n'est vraiment pas à la fête.

