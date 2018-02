Sud-Soudan: Conflit dans le pays - Timides avancées lors des négociations de paix

Un nouveau round de négociations est désormais prévu dans quelques semaines, à Addis-Abeba. L'objectif sera de passer en revue les huit chapitres de 2015 et d'établir un calendrier vers une transition et des élections.

Au final, l'IGAD a arraché quelques avancées. Les parties ont réitéré leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent et d'une période de transition, en vue d'élections. Cependant, seuls deux chapitres sur les huit que contenait l'accord de 2015 ont été passés en revue et même là, des questions cruciales comme la démilitarisation, le cantonnement des groupes armés ou encore le partage du pouvoir n'ont pas trouvé de compromis.

De l'aveu d'un participant, les négociations ont été laborieuses et le bilan est mitigé. Le dialogue s'était ouvert dans un climat tendu, juste après l'annonce d'un embargo sur les armes par les Américains. Dès le départ, le pouvoir avait traîné des pieds, refusant de signer une déclaration de bonne intention. Puis, quelques jours plus tard, l'opposition avait suspendu sa participation après des combats au Soudan du Sud.

Un nouveau round de négociations de paix sur le Soudan du Sud vient de s'achever à Addis-Abeba. Depuis le 7 février, la capitale éthiopienne accueillait des pourparlers entre délégations du pouvoir, de l'opposition et de la société civile, sous l'égide de l'organisation sous-régionale IGAD, avec, pour objectif, celui de relancer l'accord de paix de 2015 et le cessez-le-feu de décembre dernier. Ces derniers ont tous deux été violés à plusieurs reprises.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.