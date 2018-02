Burundi: Référendum au forceps dans le pays

Le comportement et les taux d'enregistrement varient selon les provinces, affirme Pierre Claver Ndayicariye, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Celui-ci dit se réjouir que plus de 90% des votants se soient fait enregistrer avant la fin de l'enrôlement qui a lieu ce samedi.

"Nous constatons que c'est un problème de manque de professionnalisme. Ce sont des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas comment organiser les élections. Donc une erreur peut se glisser. On n'a pas encore dégagé les irrégularités au niveau national pour connaître la marge d'erreurs, pour savoir si l'enrôlement est crédible ou non."

Pour d'autres opposants, se faire enregistrer est un droit civique. Chacun peut décider de l'exercer ou non. Gilbert Bécaud Njangwa, le président de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès (ONELOP), estime que c'est avant tout l'ignorance qui explique ce qui se passe sur terrain.

"On ne peut pas user de la force pour contraindre les gens à aller se faire enrôler, accuse Aloys Baricako, membre du Rassemblement national pour le changement, dont certains militants sont poursuivis par les autorités. Il y a des fonctionnaires qui redoutent que n'ayant pas enregistré suffisamment de gens dans leur localité, ils puissent être accusés de n'avoir pas suffisamment sensibilisé la population. Je crois qu'ils ont peur et pensent que les gens ne vont pas se faire enregistrer."

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.