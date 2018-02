Tunisie: Les places sont chères

L'aviron tunisien sera représenté aux Jeux olympiques de la jeunesse par un garçon et une fille dans les épreuves individuelles du skiff poids léger et par un équipage double dans la même catégorie.

Les places sont donc chères en prévision de ces deux principaux rendez-vous de l'année. En effet, ils ne seront que deux rameurs en skiff poids léger et deux équipages doubles à représenter la Tunisie aux Jeux méditerranéens de Tarragone : «Exception faite de Mohamed Taieb qui sort du lot, les autres rameurs doivent réaliser les minima requis pour aspirer à participer aux deux principaux rendez-vous internationaux de l'année, les Jeux méditerranéens et les Jeux olympiques de la jeunesse. En ce qui concerne les Jeux méditerranéens, l'aviron tunisien sera représenté par Mohamed Taieb en skiff poids léger garçons. Quant au Skiff poids léger filles, Khadija Krimi et Nour El Houda Taieb passeront un test d'évaluation pour se départager. Pour ce qui est de l'équipage double qui représentera la Tunisie dans cette joute, deux paires sont en ballottage : Moomen Mejri- Ghaieth Kadhi et Skander Cherni-Khalil Mansour», nous a fait savoir le DTN, Fayçal Soula.

