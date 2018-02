Tunisie: Plus de temps à perdre...

Les copains d'Aymen Mnafeg jouent gros. En effet, ils sont douzièmes et premiers relégables (15 points), ex aequo avec l'Union Sportive de Ben Guerdane qui les a rejoints suite à sa victoire (1-0) mardi dernier contre le Club Athlétique Bizertin.

Blessés, deux joueurs de base pourraient manquer samedi (15h) parmi l'effectif du COM à Monastir: Mohamed Ali Kozdoghli et Abderrahmane Rebaï.

C'est ainsi que le lendemain, mercredi, en l'absence de Maâmar, c'est le directeur technique Hosni Najjari qui a conduit la séance. Dans la soirée, les membres les plus influents du bureau directeur présidé par Mohamed Saidi ont dû intervenir auprès de Maâmar afin qu'il revienne à de meilleurs sentiments et accepte de poursuivre la nouvelle aventure à la tête du club jaune et noir.

Après avoir donné son accord lundi soir, l'ancien coach de l'ESZ, ASG, CSK, SG, ASD, JSK et EOSB a débarqué le lendemain à Médenine pour conduire sa première séance d'entraînement. Mais à son corps défendant, il a dû constater qu'une grande partie des supporters appelait au maintien de l'ancien staff conduit par le technicien démissionnaire, Gharbi. Cette séance a été repoussée d'une heure. Mais elle a laissé le nouveau venu sur un sentiment d'amertume. Sa décision était prise: il ne reviendrait plus...

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.