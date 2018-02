Tunisie: Six équipes condamnées à quitter la compétition

Les trois leaders des trois poules A,B et C, à savoir respectivement Tronja, Béni Khiar et Sahline seraient en principe à l'abri en affrontant des adversaires de la Ligue 2. Deux rencontres seulement opposeront des équipes de la Ligue 2, elles seront ainsi disputées à chances égales. La première entre Dar Fadhal et Kobaâ et la seconde entre Tataouine et Bekri.

Voici, par ailleurs, le programme des matches

Aujourd'hui

Béni Khiar-Etoile sportive de Siliana

Samedi

A.Tronja-Feriana

Dar Fadhal-A.Kobaâ

A.S.Tébourba-Dar Chabaane Fehri

Tazarka-Oued Ellil

CS.Haouaria-Khelidia

AS.Tataouine-JS.Bekri

Dimanche

El Maoini La Goulette-A.Saheli Monastir

A.Municipale La Marsa-O.Métline

Mornag-Club Chebba

Maamoura-Kiribis Korba

Somaa-Nahel Gabès

Messaadine-Ouerdanine

Sbeitla-Club Kairouanais

Sahline-Regueb