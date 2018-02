Tunisie: Au-delà d'une simple pratique

La situation du sport, l'état des infrastructures, le manque de soutien moral et financier au sport individuel, ainsi que les préoccupations des jeunes ont été au centre de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple tenue avant-hier au Bardo, en présence de Majdoline Cherni, ministre de la Jeunesse et des Sports.

L'absence d'investissements des projets sportifs dans les régions a constitué aussi une source de préoccupation pour les députés. Beaucoup d'élus ont déploré les raisons du non-achèvement de certains projets qui restent encore en suspens, que ce soit par manque de financement, ou encore pour des raisons techniques et administratives, prenant notamment en exemple le projet de la cité sportive de Sfax qui n'a pas dépassé le stade des études, ou encore celui du complexe sportif de Béja ou le centre des stages de Matmata.

Plus qu'une simple pratique, les méthodes et le travail sportifs reposent sur un niveau d'exigence au quotidien très élevé. Rigueur et discipline sont les maîtres-mots. L'objectif dans tout cela devrait être clair : développer une compétence de travail hors normes, un mental de champion et une véritable culture de la gagne. Tout ce qui s'accomplit ne peut être que l'expression d'une histoire, d'une continuité et d'une rupture entre ce qui précède et ce qui se construit. La gestion de ces différentes étapes du parcours du sportif n'est point à travers ce qu'on est en train de constater, un axe fort.

Au-delà des interrogations, des interpellations et même des interprétations des représentants du peuple, la réussite du sport tunisien a souvent émergé d'une sorte de miracle. Il faut remarquer que la dimension sportive n'a jamais été en Tunisie un objet d'étude dans la formation des athlètes susceptibles de monter sur les plus hautes marches des podiums. Pas de développement des compétences, pas d'optimisation de la performance. Notre politique sportive avance à l'écart du système. On est loin de pouvoir instaurer une pratique attrayante et intensive, du moins régulière. On part sur de mauvaises bases et on prend du retard par rapport aux autres nations. Nous avons un modèle qui ne répond plus aux nouvelles exigences sportives. Il en résulte des défaillances caractérisées dans tout ce qui a rapport à la gestion et à la gouvernance, ou encore aux méthodes et stratégies de travail.

Le choix relayé dans les différentes perspectives et alternatives consiste à donner au sport et aux sportifs les moyens nécessaires pour faire face à la suffisance et s'épanouir. Il s'agit de savoir en priorité comment détecter les sportifs de haut niveau, surtout à l'intérieur du pays et dans les régions oubliées. Comment les encadrer chaque jour et, surtout, comment comprendre les difficultés qu'ils rencontrent dans la poursuite des objectifs. Comment enfin s'intéresser aux athlètes chez qui la culture de la performance se doit d'être présente, assurée et rassurante. Un champion, ça se fabrique beaucoup plus que ça s'invente...