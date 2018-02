interview

Compagnon de lutte de Djaya Jean dans les années 90, Konan Kouadio Bertin et ses camarades se préparent à organiser une veillée funèbre en la mémoire de l'ex-député maire de Grand-Lahou. Dans cet entretien, l'ancien député de Port-Bouët et ami du défunt explique les raisons qui fondent leur action, non sans inviter tous ceux qui ont connu le défunt à faire nombreux le déplacement le 21 février prochain à la mairie de Cocody

Le Patriote : L'ex-député maire de Grand-Lahou nous a quittés, il y a quelques mois. Comment avez-vous accueilli son décès ?

Konan Kouadio Bertin : Djaha Jean est mort dans la fleur de l'âge. Il n'avait que 49 ans, puisqu'il est né en 1969, un an après moi. C'est une grande perte, d'abord pour notre génération, pour la Côte d'Ivoire, pour sa région GrandLahou et pour mon parti, le PDCI-RDA. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour présenter mes condoléances, encore une fois, à sa famille. Il est mort trop tôt.

LP : Vous qui avez, à une époque, mené la lutte pour la sauvegarde du PDCI, comment à votre niveau vous vous organisez pour ses obsèques ?

KKB : Comme vous le dites, notre parcours scolaire et universitaire, nous ont conduits dans les années 90 à fréquenter l'université de Cocody.

C'était l'année du retour au multipartisme qui a vu la dissolution du Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (MEECI). Quand nait la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) avec la mort du MEECI, un vide est créé. Les étudiants proches d'Houphouët-Boigny qui avaient senti la nécessité de défendre son œuvre, s'étaient mis ensemble pour combler ce vide et défendre le président Houphouët qui était presque aux mains de l'opposition qui avait pris l'école en otage. Parmi ces grandes figures, il y a l'actuel ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko qui, avec le frère Mabri Toikeusse, avait créé la Jeunesse estudiantine et scolaire (JES).

En face, il y avait la jeunesse universitaire et scolaire (JUS) dirigée par Doumbia Tiémoko, aujourd'hui enseignant à l'université de Bouaké. Djaha Jean et moi, appartenions à la JUS. Nous allons, avec tous ceux dont je viens de citer les noms, participer à l'hommage qui va être rendu à Djaha Jean. L'idée pour nous aussi, c'est de cultiver une solidarité agissante en notre sein. Nous avons décidé d'organiser une veillée hommage à notre regretté frère le mercredi 21 février de 18h à minuit, à la grande salle de mariage de la mairie de Cocody.

J'ai été mis en mission par les ministres d'Etat Hamed Bakayoko et Mabri Toikeusse et par le professeur Doumbia Tiémoko pour que nous puissions organiser cette veillée funèbre. C'est le lieu de saluer nos frères de la FESCI qui, au nom de cette génération, participent à cet élan de solidarité. Peutêtre que la mort de Djaha Jean va nous interpeller sur la nécessité de nous voir unis. Je suis venu ici pour que ces quelques propos que je vais tenir servent d'invitation à tous ceux qui ont connu Djaha Jean dans ces années-là et même bien après aussi. Tout le monde doit se sentir concerné. Nous devons tous ensemble rendre un hommage digne du rang que Djaha a occupé, parce que député-maire, il est un exemple de combattant, de militant qui avait foi en un idéal.

LP : Comment va concrètement se passer la veillée ?

KKB : De 18 h à minuit, nous allons avoir des moments de recueillement. Nous avons pour cela invité nos amis les religieux. Il va avoir des prières. Ensuite, il va avoir des témoignages. Un hommage lui sera rendu. Nous allons avoir des invités spéciaux, comme Emile Constant Bombet, le ministre Ouassenan, Laurent Dona Fologo, Maurice Kakou Guikahué et d'autres personnalités.

LP : Un mot à l'endroit de sa famille, de Grand-Lahou ?

KKB : Je l'ai dit, Djaha Jean est une perte énorme, nous le savons. C'est pourquoi notre présence à ses côtés est pour la consoler. Je lui demande de rester digne dans cette épreuve. Je voudrais demander à tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont mené la lutte où qu'ils se trouvent, quoiqu'ils soient devenus, de faire le déplacement.