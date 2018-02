Tunisie: Bientôt la relance effective

A remarquer que les touristes anglais, au cours des années écoulées qui ont précédé l'attentat de juin 2015, ont toujours occupé la première place quant au nombre total des nuitées passées dans la zone touristique de Sousse-ville et de Chott-Mériem et que l'on s'attend à une relance effective du secteur touristique avec l'arrivée en masse des touristes anglais au cours de cette saison estivale.

Un troisième avion ayant à bord 217 touristes anglais a atterri le mercredi 14 février à 13h00. Il a noté que ces 3 vols ont été organisés par le tour-opérateur «Thomas Cook» et que le nombre de vols en provenance de Grande-Bretagne sera renforcé au début de la saison estivale et plus exactement au début du mois de mai prochain.

