Sénégal: Lancement officiel, mardi, d'un projet d'environ 1,06 milliard de FCFA

Dakar — L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) va procéder, mardi, au lancement officiel du projet "USAID financements durables du secteur eau, hygiène et assainissement" dénommé USAID WASHFIN d'un montant de 2 millions de dollars US (soit environ 1,06 milliard FCFA), a appris l'APS.

L'évènement prévu à partir de 9h au King Fahd Palace sera co-présidé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal, Tulinabo Mushingi, et la directrice de l'USAID, Lisa Franchett.

D'une durée de deux ans, le USAID WASHFIN a pour objectifs d'élargir l'accès au financement du secteur eau, hygiène et assainissement en facilitant les transactions pour les prestataires de services privés et en appuyant le gouvernement du Sénégal dans la conception du mécanisme de financement de type "Fonds Bleu", indique un communiqué reçu de l'ambassade américaine à Dakar.

La même source souligne que ces deux objectifs visent l'accroissement des investissements dans des services eau, hygiène et assainissement sûrs et fiables grâce à un appui technique aux initiatives publiques et privées.

Elle ajoute que le projet mettra un accent particulier sur l'assistance technique et le renforcement de capacités des prestataires de services d'eau et d'assainissement, des organismes gouvernementaux, des banques commerciales et d'autres institutions financières privées.