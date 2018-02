Burkina Faso: Crise du logement au pays - La Caddl appelle à une marche meeting le 15 mars prochain

Une belle rencontre. Le second match de la poule A opposant les Eléphantes aux Etalonnes du Faso hier au parc des… Plus »

Pour lui, ce qui est présenté comme politique de logements sociaux de l'Etat, est en réalité une politique au profit des personnes déjà nanties, des spéculateurs fonciers et d'une minorité de fonctionnaires. Comment comprendre que l'Etat ait des espaces pour les promoteurs immobiliers afin qu'ils réalisent des logements à des prix inaccessibles pour la grande majorité du peuple, et n'en dispose pas pour la construction de logements sociaux par lui-même pour les populations ? S'est demandé le SG.

La conférence de presse qu'elle a organisée le 15 février dernier, visait à dénoncer et à informer toutes les populations des villes et des campagnes de la marche-meeting qui se tiendra le 15 mars prochain pour exiger de l'Etat, des solutions justes à la crise du logement. « En lieu et place des bidonvilles, nous voulons des logements sociaux à des prix adaptés à nos pouvoirs d'achat ; faute de quoi nous irons occuper les villas cossues inhabitées de Ouaga 2000, car nous sommes tous des Burkinabè et nous avons droit à des logements décents », a lancé le secrétaire général de la CADDL, Pama Nibié, à l'endroit du gouvernement.

C'est un secret de polichinelle que le secteur du logement fait face à un sérieux problème ces derniers temps au Burkina. Si ce ne sont pas des plaintes pour détournements de parcelles, ce sont des grognes liées au problème de lotissements. Et malgré la sortie récente du ministre de l'Urbanisme et de l'habitat, Maurice Bonanet, les choses ne semblent pas évoluer positivement. Car, la Coalition des associations pour la défense du droit au logement (CADDL), au cours d'une conférence de presse tenue ce 15 février 2018, a dénoncé une crise du logement qu'elle entend combattre à travers une marche-meeting dans les jours à venir.

