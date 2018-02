Tunisie: Pour plus de cohérence et de coordination dans l'action de l'Etat

Le classement de la Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux puis dans celle des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a suscité un sursaut de l'opinion publique. A quoi est dû un tel résultat ?

Je pense qu'il y a un manque de coordination et de cohérence au niveau des différents intervenants de l'Etat dans le domaine de la politique économique et financière. Les intervenants en question sont le gouvernement (le chef du gouvernement), l'équipe de ses conseillers, les ministres en charge des finances, de la coopération internationale et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Il y a aussi le conseil d'analyses économiques et la commission tunisienne d'analyses financières.

On constate un dysfonctionnement au niveau de tous ces intervenants ainsi qu'une absence de coordination dans le travail. J'ai soulevé ce problème il y a plusieurs mois. La politique monétaire de la Tunisie est restrictive alors que la politique budgétaire est expansionniste. Je souligne l'importance de la coordination dans l'action de l'Etat pour éviter d'être classé dans ces listes noires. Il va sans dire que la volonté politique de se conformer aux standards internationaux est indispensable. Il faut s'attaquer au problème structurel qui dépasse les personnes mais qui concerne l'Etat.

Comment éviter à l'avenir à notre pays d'être classé dans de pareilles listes noires ?

Je pense que notre pays doit impérativement définir une sorte de structures ou un mécanisme de coordination. Le gouverneur de la BCT a déclaré avoir envoyé plusieurs messages au gouvernement sans avoir de réponses, ce qui n'est pas normal. D'où la nécessité d'avoir plus de coordination entre les structures de l'Etat.

Le classement de la Tunisie dans la blacklist va avoir des effets sur notre pays. Le premier effet concerne la réputation du pays alors que le deuxième concernera l'attitude des investisseurs qui ne seront pas intéressés d'investir. Quant au troisième effet, il a trait à des complications que peuvent rencontrer les individus et les entreprises. Nous devons faire preuve efficacement de célérité et d'efficacité dans notre démarche visant à conformer nos législations aux standards internationaux et tirer la leçon positive de cette expérience pour aller de l'avant dans le cadre de la cohérence de l'Etat.

Nous voulons profiter de cette occasion pour vous demander en tant qu'ancien ministre des Finances, les dispositions à prendre en vue de relancer l'économie nationale ?

Je pense que deux grandes priorités doivent mettre mises en exergue, à savoir la consolidation budgétaire et la réduction des difficultés liées au déficit. L'autre priorité concerne la relance de l'investissement national et étranger pour stimuler la croissance. Le cadre juridique de l'investissement aussi important soit-il, n'est pas suffisant à lui seul pour attirer les investisseurs. Il faut relancer les grands projets d'investissement restructurant en impliquant les investisseurs. La loi de finances 2018 n'a pas choisi la bonne voie dans la mesure où elle a opté essentiellement pour les taxes supplémentaires pour améliorer les recettes. On aurait dû intervenir au niveau de l'évasion fiscale, par exemple, pour avoir plus de fonds propres de l'Etat.