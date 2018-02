Tunisie: EZS et l'ESG passent...

Finalement, EZS et l'ESG ont gagné et ont droit à des places au play-off. C'est une consécration de leur bon parcours en championnat depuis le début de la saison. Les Goulettois et les Zahrois ont déjà assuré le maintien et s'épargnent les soucis des matches du play-out. Pour le play-off, elles vont essayer de faire un passage honorable en cherchant de jouer la 4e place qualificative au super play-off. Ce sera un objectif intéressant qui mettra en valeur le parcours accompli, mais en sachant qu'au super play-off, elles n'auront aucune chance avec l'ESR ou l'ESS.

Le match ESG-JSM a tourné en faveur d'une ESG plus réaliste et qui a profité de l'avantage de jouer chez elle et devant son public. La victoire goulettoise a été nette avec 10 points d'écart (81-71) face à une JSM qui, malgré des joueurs d'expérience, rate un objectif important, surtout avec la valeur de l'équipe. Les équipiers de Ben Ghenia doivent se concentrer sur le play-out.

Ce sera le cas de la JSK qui n'a pu faire grand-chose à la salle d'Ezzahra, pour s'incliner 69-75 après un match intense. EZS aura, comme l'ESG, beaucoup moins de pression pour terminer sa saison.

Le play-off débutera à partir de demain. Les 6 équipes engagées vont lutter pour gagner le droit d'être au super play-off. Trois matches sont donc programmés, à savoir CA-ESS, ESR-ESG, EZS-USM.