Cote d'Ivoire: Santé - Séropositif ou paria de la société ?

Sur le chemin du retour à la maison, M.j ,atteinte du Vih-Sida, imagine intérieurement l'humeur que lui réservent les connaissances du quartier et même certains membres de la famille qui ont rompu toute communication avec elle depuis qu'ils ont appris l'état de santé de leur fille, nièce, cousine, tante, mère. Regard dédaigneux, moquerie, commérages, injures. Ce sont entre autres les clichés qu'elle subit au quotidien. "Le point de départ de notre existence c'est qu'il faut que les gens acceptent notre statut sérologique, ce qui pourra nous mettre en confiance et stabiliser notre mental avant notre physique" avoue-t-elle. Mais peu sont les familles qui apportent ce soutien comme le cas de M.j.

Pourtant quelques heures avant, cette dame porteuse du virus avait le visage gai, parce qu'elle était avec ses nouveaux amis tous porteurs. Avec eux, elle avait retrouvé sourire. Les séropositifs, pour se barricader contre les préjugés et raillerie, ont créé leur monde de rêve, de convivialité, de communion, loin des préjugés que même leur famille leur porte. Mais, ces moments de gaieté entre eux durent combien de temps ? Juste lors de leur rendez-vous à l'hôpital pour prendre leurs antirétroviraux.

Et l'infirmier commis à leur soin pourra toujours les réconforter par des mots d'encouragements. « Continuez le traitement, si vous laissez il y va de votre vie. Je suis optimiste quand je vous voie régulièrement ici, ça va aller », lance Boni. F, dans le centre de santé de la communautaire de Yopougon Toit rouge. " Plusieurs personnes évitent de se faire dépister parce qu'elles se disent qu'être atteint d'une maladie qu'on ne peut pas soigner est vraiment un coup dur », nous explique un agent de santé, qui a tenu à ce qu'on respecte la vie privé voire l'anonymat des patients et même de ses collègues.

Comme M.J, Adelaïde la trentaine, nous raconte sa mésaventure avec des sanglots, .Elle, qui, 10 années auparavant se croyait rangée. Et qui avait à l'idée que le Vih était une affaire de classe sociale. Mais, elle est désormais devant les faits, cette jeune dame de famille aisée, rentrée de l'Europe, après ses études en Marketing. Aujourd'hui, Ade ( comme l'appelle ses amis seropositifs) ne trouve réconfort que dans les livres. Car, « ma famille m'a mise en quarantaine, comme si je l'avais souhaité ». En effet, elle souligne qu'elle a toujours exigé des rapports sexuels protégés avec son copain, qui est lui, négatif. Adelaïde veut repartir en occident pour fuir toutes ses frustrations, « je ne me sens plus. Comme s'il ya un vide autour de moi, pourtant je suis encore pleine de vie », lance -telle avec le visage larmoyant.

Les personnes vivant avec le Vih Sida, ont une première barrière à surmonter : Celle des préjugés. Un indicateur qui ronge le moral de nombreux patients. Certains même ont tenté le suicide. Au centre communautaire d'attécoubé, Félix H , déclaré séropositif, a difficilement accepté sa sérologie. Sur conseil d'un de ses fidèles amis, il s'est soumis à la prise des Arv. Mais, cela a duré qu'une semaine. « Un jour, alors que je traversais une ruelle non loin de mon quartier, j'entends des gens ricaner en m'interpellant par le terme Sida. J'ai eu mal dans la chaire, comme si je n'étais pas un humain. J'ai été abasourdi lorsqu'ils ont appris que j'étais sero ».

En réalité, l'instabilité psychologique est l'une des premières causes de la mort précipitée des malades du Vih. Qui ne se rappelle pas de ce fameux décembre 2016, à Locodjro (Attécoubé), lorsqu'un adulte, la cinquantaine, s'est suicidé, après d'abord deux tentatives infructueuses. Il n'arrivait pas à accepter son statut de seropositif à cause des "qu'en dira-t-on".

Sous perfusion, Adjoua M, atteinte de la maladie depuis 2013, a résisté avant de perdre toute confiance. « Mon mari ne m'adressait plus la parole. On ne partageait plus le même lit. Notre communication se limitait à l'argent quotidien de la nourriture », explique-t-elle. Internée après une chute de la maladie, la patiente a à ses côtés Bamba Magnifié, l'une de ses aînées du Lycée de Man dans les années 90, qui a été aussi son témoin de mariage « Je n'ai jamais voulu informer ma famille et mes parents. Je savais qu'ils allaient m'abandonner », affirme Adjoua.

Ces personnes séropositives ont encore un autre problème, les moyens matériels. Car, être atteint, il va falloir t'occuper dans une activité pour se prendre en charge, parce que le soutien financier de la famille est incertain, il faut régulièrement fréquenter les personnes avec qui on partage désormais les mêmes réalités de la vie. Les visites entre ces personnes permettent de se réconforter et de s'épanouir. Mais d'un point X à un point Y, c'est un déplacement quotidien qui nécessite de l'argent.

Même s'ils se réjouissent de la gratuité des médicaments, la plupart des patients souffrent moralement. Le fait d'être étiquetté pour toujours comme personne vivant avec le Vih , et d'avoir toujours ce sentiment même quand ils sont entourés, les afflige davantage. « Je ne savais pas que l'être humain était foncièrement méchant. Il ne peut même pas se mettre à l'idée que nous sommes aussi faits de chaire, et qu'on a besoin d'un soutien moral », déplore Chantal. D, séropositive depuis 2014.