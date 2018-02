Congo-Brazzaville: Cinéma - Sylvester Stallone de retour

Trente-deux ans après la réalisation de "Rocky 4" dans leur rôle respectif de Rocky Balboa et Ivan Drago, l'idole du cinéma américain et le jeune acteur Dolph Lundgren se retrouvent de nouveau dans le film "Creed 2" dont la date de sortie officielle est prévue pour cette année aux États-Unis.

"Creed 2" suscitera certainement l'engouement des téléspectateurs de la nouvelle génération mais aussi celui des gens de l'époque des scénaristes. Malheureusement, Sylvester Stallone renonce au rôle principal et le donne à Steven Caple Jr, qui précédemment a eu le privilège de jouer ce même rôle dans la première partie. "Le personnage d'Adonis Creed reflète cette génération, et je crois qu'il est important d'avoir un réalisateur qui en fait partie. C'est pourquoi je pense que nous sommes chanceux d'avoir Steven Caple Jr. C'est un nouveau merveilleux talent qui va raconter une formidable histoire. Lui et Michael B. Jordan vont vous mettre K.O.", s'est justifié Sylvester Stallone

Nommé aux Oscars pour son rôle de Rocky Balboa dans le premier "Creed" de Ryan Coogler, c'est certainement l'une des raisons du choix de ce scénariste par ce grand cinéaste qui trouve les performances du jeune acteur incomparable. En effet, de retour à New York après l'apprentissage de l'art dramatique, le cinéaste connaît son premier succès en 1976 grâce au film intitulé "Rocky".

Ses performances se font sentir et font de lui l'idole du cinéma américain et l'un des géants des films d'actions surtout avec "Rambo". Il ne s'arrête pas là, extériorisant de plus belle son talent avec le film en trois parties : "Expendable", réalisé en 2010, 2012 et 2014 aux cotés de grands acteurs comme : Chuck Norris, Jean Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Jet li, Wesley Snipes et bien d'autres... Ses fans attendent avec impatience la sortie de ce prochain film.