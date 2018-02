Cote d'Ivoire: Centre d'excellence africain - La Banque mondiale apporte 720 millions Fcfa pour la construction de deux bâtiments

Selon le coordonnateur du projet, Pr Koné Daouda, les travaux de construction vont durer environ 10 mois, ajoutés à la réhabilitation de 48 chambres au sein du pôle scientifique.

Dans le cadre du renforcement des infrastructures d'enseignement et de recherche, la Banque mondiale soutient la Côte d'Ivoire pour la construction de deux bâtiments R+1 sur le site du Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët Boigny Bingerville et d'un autre sur le campus de ladite université à Cocody. Les travaux de ce projet qui vise à étendre la capacité d'accueil du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable (Cea-Ccba) ont été lancés ce vendredi 16 février, à Bingervillle.

D'un coût total de 720 millions Fcfa, ces bâtiments seront composés de salles de cours, de laboratoires et bureaux. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ly Ramata Bakayoko a exprimé sa reconnaissance à la Banque mondiale, qui « à travers ce centre d'excellence accompagne la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région, dans la formation du capital humain, en vue de leur permettre de trouver de solutions en matières de recherche et d'innovation pour relever les défis liés à leur développement », soutient-elle. Avant d'ajouter que depuis son implantation, « le centre a fait des progrès notable, surtout dans sa volonté de mettre la recherche universitaire au service des entreprises et des populations et d'adapter ses programmes aux besoins du monde professionnel ».

Le spécialiste senior chargé du projet Cea-Ccba à la Banque mondiale, Patrick Philippe Ramanantoanima, indique que ce projet marque une étape importante dans la commune ambition d'offrir des centres d'excellence qui puissent permettre aux jeunes d'accéder à des formations de hauts niveaux. « La construction des nouveaux bâtiments améliorera certainement la qualité des formations dispensées », clame-t-il.

Selon le coordonnateur du projet, Pr Koné Daouda, les travaux de construction vont durer environ 10 mois, ajoutés à la réhabilitation de 48 chambres au sein du pôle scientifique. Il rassure qu'à ce jour l'inscription au Cea-Ccba n'est pas payante, mais le candidat doit avoir un master en Sciences biologie ou une discipline connexe pour intégrer le centre. « Le principal objectif est de répondre à la demande du marché du travail en matière de compétences dans des domaines spécifiques où celles-ci sont limitées, affectant le développement, la croissance économique et la réduction de la pauvreté », note-t-on. Pour Le Pr Konaté Souleymane adjoint du coordonnateur, la Côte d'Ivoire manque d'expert dans le changement climatique et l'agriculture durable, alors que l'Afrique, notamment le pays paie le lourd tribut des conséquences du changement climatique. « C'est pour faire face à tous ces défis que la Banque mondiale a voulu soutenir à développer ce centre », fait-il remarquer.