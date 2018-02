Cote d'Ivoire: Spectacle - Abidjan organise son premier festival du cirque

Quel est l'agenda des prochains jours du gouvernement ivoirien, et quelle est la situation au Rhdp ? Plus »

Premier festival du genre, les RICA sont organisées par l'entrepreneure culturelle Chantal Djedje qui a pour ambition de faire du cirque « un ascenseur social » pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, souligne l'organisatrice. « J'espère que ce festival va motiver les artistes ivoiriens à créer des spectacles de cirque. Et peut-être encourager la création d'une formation au cirque à l'école des arts ivoirienne », l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, explique cette Franco-Ivoirienne de 49 ans.

Débutées jeudi dernier à l'Institut français d'Abidjan, les premières Rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan (RICA) accueillent, jusqu'à dimanche, six compagnies de France, du Canada et du Sénégal, ainsi que deux troupes ivoiriennes.

