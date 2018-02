Congo-Brazzaville: Portrait - Lebon Chansard Ziavoula, un mystère à travers l'image

Diplômé en communication documentaire à la faculté des lettres et des sciences humaines (Flsh) de l'université Marien-Ngouabi, le photographe, dit Zed, s'est plutôt distingué dans l'art de presse. Comment l'art a-t-il pris le dessus dans sa vie pour qu'il ait aujourd'hui une renommée à l'échelle tant nationale qu'internationale ?

Né en 1988 à Kellé, dans le département de la Cuvette-ouest, en République du Congo, d'un père photographe amateur, Lebon Chansard Ziavoula, dit Zed, va développer l'art héréditaire de la photographie et de presse aux côtés de son oncle. C'est précisément entre 2006 et 2007, lorsqu'il rencontre les photographes Baudouin Mouanda et Lumière Moussala que Zed Lebon va donner à son objectif une trajectoire artistique.

En 2010, il devient membre du collectif Génération Elili, chargé à la communication. Il devient célèbre à partir des 8es Jeux de la Francophonie en 2017, à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, où il reçoit la mention spéciale du jury. Quelques mois après, il est décoré par le président de la République du Congo. Zed Lebon est parmi les jeunes gens qui ont gagné le concours "Jeunes ambassadeurs du partenariat UE-Afrique".

La photo de Zed sort des clichés traditionnels. Sa signature photographique est un voyage vers... , un regard vers... , une respiration contemporaine de l'ici et de l'ailleurs, du constant en mouvement. Sacré, Zed ne cessera d'éblouir et de surprendre les amoureux de la photo au fil de l'horloge.

En effet, Zed Lebon est un mystère à travers l'image ! On reconnaît son travail par la sensibilité et la profondeur du message que ses images transmettent à l'âme par le truchement de la vue. Ses œuvres photographiques sont un appel à un devoir à la fois de mémoire et de création. Mémoire, à l'instar des "Couleurs de Brazza", travaux photographiques de l'artiste qui visent à immortaliser les enseignes peintes à la main de la capitale politique du Congo.

Création, car ses collections regorgent une dimension qui fait naître des réflexions autour de l'existence, notamment la mort, la vieillesse... Son écriture photographique est non seulement une recherche permanente de combler un vide, celui de l'absence de l'amour maternel, mais aussi une interrogation sur le quotidien.

Collaborateur dans plusieurs journaux nationaux et internationaux, Zed Lebon est également membre de la plateforme La congolaise 242, dont il est le directeur artistique. Cette strcuture œuvre dans la promotion culturelle des artistes congolais à l'international.

Zed Lebon en quelques dates

Zed Lebon a participé à plusieurs expositions collectives et individuelles. Il a pris part l'exposition collective dans le cadre des 8es Jeux de la Francophonie, à la Bibliothèque nationale de Côte-d'Ivoire et au Musée des civilisations à Abidjan 2017 ; au "Regard sur Brazza" organisé au Musée du Bassin du Congo, en novembre 2016 ; à "Mi femme, Mi... " à l'Institut français du Congo (IFC) en avril 2016 ;" Le geste sportif" à l'IFC en janvier 2016 ; " Slam et photo" à l'IFC en mars 2015 ; "Présence, absence", lors de la deuxième biennale congolaise des arts et des lettres au Palais des congrès de Brazzaville, en octobre 2014 ; "Clin d'œil", à l'IFC en 2013 ; "Ephémère", à l'IFC en mars 2013 ; "Bouganda", à la galerie Elili dans le cadre du festival international du livre et du film "Etonnants voyageurs", en février 2013 ; "Na Libongo", en mai 2012, à la galerie Elili ; "Accès à l'eau potable : un paradoxe congolais", au Centre culturel russe en juillet 2011. La même exposition a été organisée au restaurant O'Sympatic, en Octobre 2011 ; "Autonomisation de la femme", en Normandie (France) en 2011.

S'agissant des expositions en solo, Zed Lebon a organisé, du 29 septembre au 30 octobre 2017, une magistrale exposition "Couleurs de Brazza" au Pefaco hôtel Maya-Maya et en mars 2017 à l'occasion de la semaine de la francophonie, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger.

Des ateliers et séminaires à foison

Lebon a pris part à plusieurs ateliers et séminaires. En septembre 2017, il participe à l'atelier marché de l'art et vidéo d'art à la 6e Rencontre internationale d'art contemporain (Riac) aux Ateliers Sahm à Brazzaville.

En décembre 2016, il prend part au séminaire de formation sur la créativité et le design des participants africains à Shenzhen, en Chine ; en avril 2015, à l'atelier sur le management artistique organisé par Bruce Sherfield, poète, auteur-compositeur, chanteur et danseur américain ; en décembre 2013, il participe à l'atelier des collectifs des photographes africains organisé par le Collectif Génération Elili.

En octobre 2012, à l'atelier de formation en ingénierie culturelle "Comment organiser un festival ?", atelier organisé par Guillaume Kidula, ancien directeur artistique de l'IFC. La même année, il est assistant photographe de Baudouin Mouanda, travaillant avec les mannequins dans le cadre du projet "Rêve" et assistant photographe de Khelly Manou de Mahoungou, dans le cadre du casting photo pour la Banque postale du Congo.

Lebon participe aussi, cette année-là, au Projet de formation photos aux mineurs de l'Espace Jarrot, un centre d'accueil de jeunes de la rue, en partenariat avec la Fondation Almayouda (Allemagne). En février 2011, il a pris part à l'atelier d'échange interculturel recherche et photographie sur le thème : " Comment structurer un réseau de photographes en Afrique centrale?", » organisé par le collectif Génération Elili, en partenariat avec Afrique in visu. En novembre 2010, à l'atelier sur la photographie professionnelle organisé par Baudouin Mouanda.