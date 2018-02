Congo-Brazzaville: Radeco - Une véritable caverne d'Ali Baba

De façade blanche sur laquelle apparaissent les héroïnes de bandes dessinées très convoitées par les enfants, la boutique logée au rez-de-chaussée de l'immeuble Soprogi, juste en diagonale de l'Enam, est un vrai capharnaüm qui regorge plein de trésors allant des livres et divers jouets pour enfants, aux articles de décoration évènements, de la literie et bien plus. Un endroit chaleureux où des articles attendent sagement de passer sous la main d'une cliente comme l'a indiqué Christelle Okana, la vingtaine, une des trois vendeuses de la boutique.

Dès que l'on ouvre les portes de la boutique, l'on est tout de suite ébloui par la magie des couleurs et des objets qui s'y trouvent. Après cet instant d'enchantement, le regard se pose instantanément sur les lanternes de couleur blanche et des ballons de couleurs or et argent minutieusement accrochés au plafond. Un décor qui donne à ce lieu un petit air de festin et vous plonge naturellement dans une ambiance de jubilation comme l'a laissé entendre Judith Mberi. «Quand tu arrives dans ce lieu, tu n'as pas envie de ressortir aussitôt. Tu as envie de fouiller, de fouiner dans tous les recoins, et ce qui est bien, tu finis toujours par trouver plein de mignonneries, d'objets de décoration, de la vaisselle... Et dernièrement, ma fille s'est éprise d'un joli coffret où il y avait des différentes perles qui lui ont permis de fabriquer ses propres bijoux. Résultat, toutes ses copines en voulaient», a longuement expliqué Judith Mbery

Entre les rayons pour enfants et les articles de décoration pour maison, Sandrine, femme au foyer, peine à faire le choix. « C'est une boutique éclectique, on y trouve de tout : literie, vaisselle, articles de décoration maison, savons de luxe américains, des accessoires pour des cérémonies d'anniversaire, de mariage... Question prix, il y en a pour tous les budgets, ce qui est plutôt agréable. », a fait savoir Sandrine.

Véritable caverne d'Ali Baba, Radéco propose des articles uniques en allant des taies d'oreillers, petits paniers multifonctionnels, vaisselles, luminaires colorés, jouets et livres pour enfants... Bref, des magnifiques pièces joliment mises en scène comme cette table conçue spécialement pour la Saint-Valentin. Nicole, quant à elle, admiratrice des sticker, a trouvé son compte. « Il y a les sticker de tous les genres, ce qu'on accroche aux murs, sur les carreaux ou encore sur les téléphones et calepins, de vraies merveilles. De plus, ils apportent un peu de chaleur dans nos cocons », confie-t-elle.

Un lieu qui, à force de le fréquenter régulièrement, est devenu la source d'inspiration de Clémentine Ngoyi. Elle en témoigne : « Lorque vous avez du goût et que vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre intérieur, vous êtes ici à la bonne adresse. En ce qui me concerne, tous les bibelots que je trouve ici apportent une âme à mon intérieur », a indiqué cette dernière qui reconnaît cependant que « tout n'est pas donné, et c'est le prix à payer quand on veut s'offrir des objets rarissimes et uniques ». Toutefois Inès Sacré Ntounga, vendeuse, affirme le contraire. Selon elle, tout portefeuille est en mesure de s'offrir un présent à Radéco puisque les prix varient entre 500 F CFA et plus.

Dans ce bric-à-brac, les jouets ont aussi une place de choix. On trouve des étagères entières de jouets (peluches, jeux d'éveil, coloriage, puzzle, déguisement, jeu de société, peinture, dessins, jeux de construction) pour petits et grands, filles et garçons... Des jouets non seulement ludiques et divertissants mais aussi et surtout des jouets éducatifs, histoire d'éveiller les talents artistiques des enfants. Et à ce niveau «Vous aurez l'embarras du choix », fait remarquer Louise Desty, une des vendeuses de la boutique. « Dans notre boutique, vous trouverez le jouet idéal pour stimuler la curiosité et la créativité de vos enfants selon leurs âges, passions, goûts et préférence », informe-t-elle.

Entre autres raisons qui ont poussé quelques clientes comme Judith, Nicole et bien d'autres à revenir régulièrement dans cet endroit, c'est qu'en « dehors des articles, les vendeuses sont vraiment aimables et à l'écoute de la clientèle, elles proposent, conseillent et ne rouspètent pas quand il leur est demandé un service», indique Michelle Balenza, poursuivant: «Et comme il y a tant de jolies choses ici, et qu'il est difficile de faire le choix, je prends toujours tout mon temps et les interpelle de temps à autre ».

Installé au Congo, il y a vingt ans, Radéco débute ses activités dans le secteur alimentaire. Puis s'impose dans le monde de la mode en ouvrant une boutique d'habillement et d'accessoires dans l'optique de diversifier ses activités. Ayant, en outre, perçu une forte demande dans le domaine de la décoration sur place, l'initiatrice qui a requis l'anonymat s'est donc lancée dans cette entreprise qui, à ce jour, connaît un énorme succès comme le témoigne Christelle Okana, vendeuse. « Radeco, en dehors de la vente des articles de décoration, jouets et livres d'enfants, accessoires de mariage, etc., offre des services de qualité en répondant aux nombreux besoins de la clientèle lors des évènements tels que les anniversaires, les mariages, carnavals», explique Christelle Okana, qui n'hésite pas à anticiper sur les besoins des clients hésitants, en leur faisant découvrir leurs articles et leur proposant des services pour ceux qui désirent organiser des cérémonies tels que les anniversaires les mariages. « Nous leur soumettons des idées, de telle sorte que le prix et l'évènement soient de taille, que l'évènement soit unique afin qu'il marque les esprits et en retour renforce notre image de marque », affirme Christelle.

Ouvert tous les jours en dehors du dimanche entre 9h et 18 h, Radeco reçoit une clientèle plurielle. Et les jours de fête, les vendeuses acceptent volontiers de faire des heures supplémentaires, parfois jusqu'à à 21h. « C'est un réel plaisir de voir le client satisfait et de le voir repartir joyeux, cela compense nos interminables journées et nos cernes », avoue Inès, visiblement heureuse.