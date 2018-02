Angola: Accréditation à Luanda de Nouveaux Ambassadeurs

Enfin, pour sa part, le nouvel ambassadeur canadien a dit que le renforcement des liens de coopération dans les domaines du Commerce, des Transports, de Sécurité Aérienne, de l'Energie et de la Construction d'Infrastructures était prioritaire dans la coopération entre Ottawa et Luanda.

Selon la diplomate américaine, les Etats-Unis se réjouissaient des efforts déployés par le gouvernement angolais pour la promotion de la paix et de la sécurité dans les régions australe et centrale de l'Afrique.

João Lourenço a également accrédité les nouveaux ambassadeurs du Pakistan, Riaz Hussain Bukhari, des Philippines, Célia Ana Faria, du Quatar, Abullan Bin Hussain Aljuaber, et de la Colombie, Eugénio Del Socorro Olarte, tous en qualité de diplomates non résidants.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.