Congo-Brazzaville: Médias - Les chaînes audiovisuelles du Congo vont bientôt migrer vers le numérique

Le Congo qui avait ratifié cet accord de Genève n'a pu effectuer sa migration vers le numérique à cette date, à cause de plusieurs difficultés d'ordre organisationnel, politique, financier, économique, matériel et socioculturel. D'où l'intérêt pour le CSLC de mettre des bouchées doubles pour rattraper ce retard.

En effet, à la différence de la diffusion analogique qui se fait sur un seul canal et qui n'accepte qu'un seul programme, ont expliqué les conférenciers, la diffusion numérique présente plusieurs avantages, entre autres la possibilité d'émettre plusieurs programmes simultanément dans un même canal et la qualité du son et de l'image.

La campagne de sensibilisation a été faite au moyen d'une conférence publique présentée par deux experts en la matière, à savoir Jean Mangily, haut conseiller, et Christian Kimbembé, conseiller technique du vice-président du CSLC. Les deux intervenants ont fait un bref aperçu historique de la télévision numérique terrestre et ses différents avantages.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.