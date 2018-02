Tunisie: Rénovation d'une école primaire à Siliana

D'un coût de 156.088, 762 DT, ce don a permis de rénover la cuisine et la cantine, et de renforcer l'étanchéité des salles de classe où l'eau de pluie s'est infiltrée. Grâce à cet argent, un terrain de sport (football et handball) a également été aménagé pour les 204 écoliers de l'établissement. La réalisation de ce projet au profit de cette école primaire a pour objectif d'améliorer les conditions dans lesquelles les écoliers prennent leurs repas.

Le réaménagement de la cantine et de la cuisine devra se répercuter positivement sur l'hygiène alimentaire et la qualité des repas servis aux élèves.

Au-delà de la volonté d'appuyer les actions humanitaires des associations dans les régions, ce projet s'aligne sur les objectifs et les recommandations du Programme alimentaire mondial (PAM) qui prône l'apport d'une alimentation saine et la distribution de repas chauds et de qualité dans les cantines scolaires à travers le monde.

Les dons qui ont été octroyés jusqu'ici par l'ambassade du Japon ont permis de financer 121 projets à travers les régions. Les plus récents sont l'acquisition d'un matériel de dépistage du cancer du sein au profit d'un hôpital dans le gouvernorat de Médenine, l'acquisition d'un bus pour le transport de porteurs de handicap dans le gouvernorat de Mahdia et l'aménagement d'un atelier de tapisserie et de menuiserie dans le gouvernorat de Siliana.