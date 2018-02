Tunisie: «Nous méritions de gagner»

interview

En dépit de notre position de leader, nous étions obligés de confirmer notre ascendant sur le terrain face à l'Etoile qui est venue spécialement pour nous surprendre à Radès. Et je crois qu'on a fait un bon match en dépit des deux buts encaissés en première mi-temps. Nous nous sommes surpassés pour consolider notre première place et écarter l'Etoile. On a trois jours pour nous reposer et essayer de nous préparer pour le derby qui s'annonce passionnant.

En dépit d'une première mi-temps exceptionnelle de l'EST, vous aviez encaissé deux buts. Qu'en pensez-vous ?

On s'est compliqué un peu la vie. Après le 1-0 de Blaïli, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas marqué. Les joueurs étoilés ont profité de deux fautes de notre part pour marquer deux buts, alors qu'on aurait pu tuer le match, surtout que ce n'est pas un match où on devait souffrir. Mais bon, à la fin, c'était important de gagner. Les bons résultats nous donnent de la confiance.

Il a fallu des réglages au milieu du terrain puisque l'EST a retrouvé son jeu après la reprise !

La stratégie de l'ESS était de nous bloquer à l'entrejeu et de mener des contre-attaques. Cette manière nous a gênés mais notre entraîneur Khaled Ben Yahia nous a donné les consignes nécessaires pour maîtriser le jeu défensif étoilé. Les Etoilés étaient recroquevillés en défense lors de la seconde période.

Que pensez-vous des changements effectués par Ben Yahia ?

Après le recul des Etoilés, nous sommes montés en attaque pour égaliser et gagner. Notre mission fut éprouvante et compliquée, vu que notre adversaire a opté carrément pour la défense à outrance. Notre entraîneur a bien fait d'effectuer les changements nécessaires pour nous donner un second souffle. Notre audace et notre envie de gagner ont prévalu pour gagner.

Que pensez-vous de votre derby de dimanche face au CA ?

Cette année, on a plus de qualités. Mais, dans le football, il faut le démontrer sur le terrain. Après notre précieuse victoire face à l'Etoile, nous sommes prêts pour négocier notre derby dans de bonnes conditions. Il ne faut pas oublier que le CA passe par une bonne période. Nous sommes conscients et vigilants.