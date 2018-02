Tunisie: Une journée tronquée

Après un an et demi en Angleterre, Wahbi Khazri a effectué son retour en France à… Plus »

Pas trop loin de la salle Chérif-Bellamine où évoluera le Club Africain, à la salle de Mégrine exactement, l'Espérance Sportive de Tunis donnera la réplique au Sporting Club de Moknine. L'adversaire des «Sang et Or» sera sans doute pénalisé d'un point après l'arrêt de son match contre le Club Africain à cinq minutes de la fin. Il se retrouve toujours en position de relégable, n'étant qu'à un point de Béni Khiar et Hammamet qui jouent aussi leur avenir parmi l'élite. Nous voyons mal les Mokninois redresser la barre face à l'Espérance dans son fief.

Du trio de tête, c'est certainement le Club Africain qui aura la tâche la plus délicate. Les jeunes Clubistes restent capables du meilleur comme du pire. Ils ont quelquefois raté le coche au moment où on ne s'y attendait pas. On se rappelle qu'ils ont été tenus en échec par El Makarem de Mahdia au match aller. Un adversaire qu'ils retrouveront sur leur chemin cet après-midi. Ils savent ce qui les attend face à une formation mahdoise en regain de forme et qui s'est repositionnée sur orbite pour une éventuelle qualification aux play-offs. Les camarades de Makrem Missaoui devront alors sortir le grand jeu pour mettre leur adversaire du jour hors d'état de nuire.

