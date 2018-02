Afrique: Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre - La FIFA «siege» à Dakar

La Fifa a étrenné hier, vendredi 16 février, ses nouveaux locaux dans le cadre de l'installation à Dakar du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit, à travers cette représentation, de coordonner toutes les activités de développement de la Fifa et d'aider les associations membres à mettre sur point leur stratégie de développement. L'accord de siége entre le Sénégal et l'instance mondiale du football a été signé hier, au ministère des Affaires Etrangères entre maître Sidiki Kaba, ministre des affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Matar Bâ, le ministre des Sports et Fatouma Samoura, secretaire général de la Fifa.

La Fifa a ouvert son nouveau bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre à Dakar dans le cadre de l'accord de siège avec la République du Sénégal. La signature a été effectuée hier, vendredi 16 février, entre maître Sidiki Kaba, ministre des affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Matar Bâ, le ministre des Sports et Fatouma Samoura, secretaire générale de la Fifa. Le siége qui a été livré par l'Etat sénégalais et qui fait partie des 9 structures implantées dans le monde, servira à l'intance mondiale du football de coordonner toutes les activités de développement dans les régions et d'aider les associations membres, à mettre au point, leurs stratégies de développement.

En procédant à la signature, le ministre des affaires étrangére a profité pour exprimer la reconnaissance sur le choix qui a été porté sur le Sénégal. Selon le chef de la diplomatie sénégalaise, la remise de la clef des locaux va faciliter la mise en œuvre des projets de la Fifa dans la région ouest africaine. « Elle suscite un espoir à ceux qui savent que le football est un puissant outil de paix et de rapprochement des peuples du monde. J'espère que le Bureau de la Fifa va porter chance aux Lions à la Coupe du monde en Russie. Je réitére le soutien et la constance disponibilité du gouvernement du Sénégal à accompagner ce nouveau Bureau et lui permettre d'atteindre ses nobles objectifs et de renforcer l'appui que la Fifa apporte si heureusement aux efforts substantiels consentis par notre gouvernement pour la prise en charge efficace des aspirations légitimes», déclare- t-il, avant de dire sa fierté sur la nomination de Fatoumata Samoura comme secrétaire générale de la Fifa. «C'est une occasion de dire à Mme Fatma Samoura toute la fierté de sa nomination comme Secrétaire générale e de la Fifa. Nous lui souhaitons plein de succès et qu'elle acquitte avec brio sa tâche au sein de l'institution », souligne Me Kaba.

Au nom du président de la Fifa Gianni Infantino et de l'administration de la Fifa, le secrétaire générale de la Fifa a ainsi remercié le gouvernement du Sénégal pour le soutien manifesté à l'endroit de la Fifa dans la réalisation de ses objectifs de développement en Afrique de l'Ouest et central.

«Dans le cadre de sa mission Fifa 2.0, l'institut que je représente ici, a pris résolument l'option de remettre le football au centre de ses décisions. Et l'ouverture de ce Bureau régional dans 9 pays différents, est un symbole sans équivoque de l'engagement de la Fifa à renforcer le dialogue avec les associations membres afin de développer le football à tous les niveaux, à tout lieu et à tout moment», soutient Fatoumata Soumara Diouf.

«Le Sénégal pose un acte fort qui fait la fierté de toute la famille du football. Soyez assuré, Monsieur le ministre que ce geste est apprécié par la Fifa à sa juste valeur. Mes collégues qui auront le privilége de travailler dans ces locaux en feront, en à pas douter, un très bon usage», indique-t-elle.

La secrétaire générale précise que le Bureau de Dakar, confié à notre compatriote El Hadji Wack Diop aura la mission de représenter la Fifa, deviendra un centre névralgique de développement du football dans la région.

«Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page et un nouveau chapitre de l'histoire du football africain. A travers la collaboration entre la Fifa et les acteurs régionaux du football, nous espérons contribuer à l'éclosion de nouveaux talents qui viendront grossir les rangs des illustres footballeurs que cette région du monde connait déjà», confie-t-il avant d'adresser ses remerciements à l'endroit des dirigeants du sport sénégalais.

«Je voudrai adresser mes remerciements au ministre des Sports pour tout ce qu'il fait pour le développement du football et du sport en général, ma gratitude à Me Augustin Senghor pour le rôle très difficile qu'il joue. C'est celui d'amener une équipe, avec son coach national, aux phases finales de la Coupe du monde », conclut-elle. A noter que la signature a été suivie d'une visite des locaux à Keur Gorgui.