Tunisie: Gannoun en serait fier

L'œuvre a suscité l'intérêt du jury et a reçu le prix de la meilleure œuvre. Le jeu des comédiens a aussi été gratifié avec le prix de la meilleure interprétation pour les deux actrices Nada Homsi et Sofia Moussa, et une mention spéciale pour le comédien Abdelmonom Chouayet.

Rappelons que Le radeau, dernier texte du grand dramaturge Ezzedine Gannoun, est une pièce qui dessine le huis clos d'un groupe d'immigrés clandestins qui rêvent de partir loin, ils sont tunisiens, africains, syriens et libanais. Leur envie de débarquer de l'autre côté de la Méditerranée les ronge tous de l'intérieur, rêvant d'une vie meilleure, ils projettent leurs désirs acharnés de quitter leurs petites misères et de s'épanouir ailleurs. La barque dérive et se perd, ils sont perdus, l'angoisse et le doute les rapprochent les uns des autres, on découvre un langage à la fois réaliste et poétique.