Tunisie: Petit, un jour tu deviendras grand

Après un an et demi en Angleterre, Wahbi Khazri a effectué son retour en France à… Plus »

Placement et replacement sur le terrain à chaque action offensive adverse et manque de fraîcheur physique qui saute aux yeux à chaque fois qu'il se fait doubler par un attaquant étoilé : voilà les insuffisances sur lesquelles Montassar Talbi doit travailler aux entraînements afin de soigner son jeu. Ce jeune talent deviendra, un jour, un grand joueur.

C'est que Monstassar Talbi a une qualité devenue de plus en plus rare dans notre football, à savoir qu'il n'est pas agressif dans son jeu, même s'il aurait dû éviter un carton gratuit à la 48' quand il a tiré un joueur adversaire par le maillot, chose qu'il doit apprendre à éviter à l'avenir.

Résultat des courses : un but contre le courant du jeu et qui a mis les «Sang et Or» en difficulté alors qu'ils avaient fait une bonne entame de match.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.