Tunisie: Dans le camp étoilé Madhoui

«J'étais derrière Khénissi et j'ai bien vu l'action. Il n'y a pas de penalty. Je me suis dirigé vers l'arbitre pour lui signifier que l'action ne méritait pas le penalty. Il m'a expulsé. Je suis dégoûté. Pourquoi fait-on des stages, des entraînements, alors que tout est programmé à l'avance».

«L'arbitre était le seul responsable de l'ambiance délétère au stade de Radès. Nous étions capables de battre l'EST à Radès, mais l'arbitre a dérapé et c'est bien dommage pour le football tunisien».

«C'était flagrant. L'arbitre a tout mis en œuvre pour faire gagner l'EST. Je suis très déçu. Avec ces dérapages, j'ai compris pourquoi il n'y aura pas d'arbitre tunisien au Mondial. Huit cartons jaunes et 3 expulsions, je n'ai jamais vu un arbitre dépassé de cette façon par les évènements».

