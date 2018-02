Tunisie: Ordonnance, «to be or not» toubib ?

Plusieurs pharmaciens nous ont raconté comment ils sont souvent confrontés à ce problème qui apporte avec lui désagréments et risques. «Parfois on ne peut lire que la première lettre du nom du médicament, le reste du mot, ce sont des gribouillis», nous a confié l'autre jour un pharmacien.

Un autre problème se pose, lorsqu'il s'agit de se faire aider par les assurances (compagnies et caisse nationale). Vous êtes dans ce cas également privé du document en entier ? L'ordonnance étant, en effet, une précieuse pièce comptable, à la fois bon de commande et facture (vignettes des médicaments remboursables, puis cachet et signature du pharmacien). Et le malade est parfois assez pressé pour trouver le temps et le prestataire pour en faire une photocopie.

Afin de résoudre ces deux problèmes, pourquoi ne pas généraliser auprès des praticiens l'ordonnance saisie et imprimée par ordinateur ? Le document deviendra alors lisible, le médecin pourra ordonnancer, dans ce cas, en garder une copie et pourra aussi la délivrer en double exemplaire, l'un pour le patient et le second pour l'établissement assureur.