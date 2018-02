Cote d'Ivoire: Défis de la qualité dans la filière anacarde - Des kits d'analyse et des micro-ordinateurs pour 100 coopératives

La campagne 2018 a mis l'accent sur des noix bien séchées et bien triées pour que la production de 711 000 tonnes prévues s'écoule aisément et que la transformation locale se développe.

La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de la noix de cajou depuis 2015 à ce jour, en plus de la faiblesse du rendement à l'hectare, fait face à un autre grand challenge : la qualité de sa production. Pour parvenir, comme le Mozambique qui a un meilleur KOR (un meilleur pourcentage de bonnes amandes dans un sac de 80 kg de noix de cajou), à ravir aussi sur le marché international, la plus -value qui va de 50 à 300 dollars américains.

Le Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, qui ne cesse de répéter : «La qualité a un coût, parce qu'il y a de nombreux efforts à fournir, mais a aussi un prix ; une meilleure vente sur le marché international pour créer davantage de richesse », a entrepris, après plusieurs études diagnostiques, de mettre en œuvre l'axe stratégique de la réforme de la filière anacarde, relatif à l'organisation des acteurs (producteurs, acheteurs, transformateurs). Pour la mise en place d'une Organisation interprofessionnelle agricole crédible et représentativité, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 2011.

Pour ce faire, du dimanche 11 au samedi 18 février, la Direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde, avec l'appui financier et matériel du PSAC, a organisé à Yamoussoukro un atelier qui est une étape importante de la concrétisation du programme de structuration des Organisations professionnelles agricoles (OPA). Ledit atelier, facilité par un cabinet international, qui fait de la formation, du conseil et du recrutement, portait sur le renforcement des capacités des 100 meilleures organisations professionnelles agricoles de la filière anacarde au contrôle qualité et à l'utilisation de l'outil informatique.

Cette session de formation qui visait à améliorer les capacités de négociation des producteurs face aux acheteurs et la maîtrise de l'outil informatique pour une gestion administrative moderne, selon l'esprit et la lettre de l'Acte uniforme de l'OHADA, s'est articulée autour de trois principaux modules. Ce sont la définition de la société coopérative selon l'Acte uniforme de l'OHADA, la gestion administrative de la société coopérative et l'apport de l'outil informatique dans la gestion quotidienne de ladite société.

Les 100 auditeurs, venus des 10 régions de production de l'anacarde, ont appris que la coopérative est un groupement de personnes volontaires et une structure qui se gère de façon démocratique. Avec des organes de gestion dont l'Assemblée générale, l'organe suprême, le Conseil d'administration, le conseil de surveillance et la direction exécutive. La gestion administrative fait appel à des documents : le registre des membres, l'établissement du budget prévisionnel, le contrôle systématique du budget, l'analyse et l'interprétation des écarts entre le budget prévisionnel et celui réalisé ou exécuté, la fiche de collecte des produits des membres, la communication pour la campagne.

Les formateurs ont présenté des logiciels de gestion aux coopérateurs qui ont essayé de se familiariser, lors des ateliers, avec leur utilité puis leur mode de fonctionnement. Ils ont aussi découvert les bénéfices de la gestion numérique de leurs différents actes administratifs et opérations financières au quotidien. Ainsi les fiches de stocks et de gestion de stocks des magasins, par exemple, devront désormais être soustraites de tout usage manuel.

Le Directeur du Conseil du coton et de l'anacarde a donc éprouvé un réel plaisir en remettant symboliquement, vendredi, en compagnie des autorités administratives et politiques de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, des kits d'analyse qualité de la noix de cajou, aux représentants de 10 des 100 meilleures coopératives agricoles, pour faciliter la transformation.

Ces kits, en plus de tout le matériel technique pour que le producteur lui-même évalue la qualité de sa production avant de la mettre à marché, avec des arguments appropriés, comprenaient par ailleurs un micro-ordinateur et une imprimante. Le Dr Adama Coulibaly a engagé les coopérateurs à libérer leurs énergies et à déployer leurs intelligences au service de la compétitivité de la filière cajou en mettant un accent sur la qualité de leurs produits. Car, a-t-il fait remarquer, « le cajou vous retournera toujours vos capitaux et investissements. Et vous en avez la preuve chaque fois que le marché international se comporte bien. Parce que vous bénéficiez des prix qui montent jusqu'à 800 FCFA le Kg comme en 2017. »