Cote d'Ivoire: C'est vous qui le dites - La baisse de niveau dans tous les ordres d'enseignement

Quel est l'agenda des prochains jours du gouvernement ivoirien, et quelle est la situation au Rhdp ? Plus »

En Côte d'Ivoire, il fut un temps où les enseignants étaient recrutés et mis en classe sans formation et sans encadrement psychopédagogique appropriés sur le terrain. D'où beaucoup de couacs dans ce domaine vital pour toute nation. De nos jours, l'amour boulimique du gain facile prime sur la conscience professionnelle.Et c'est bien là le hic.

De l'alphabétisation fonctionnelle à l'éducation-formation, la Côte d'Ivoire doit mettre effectivement sur le terrain un mécanisme coercitif et efficace de contrôle de l'encadrement de la formation initiale et continue puis de l'évaluation -remédiation idoine à chaque étape de la formation des praticiens.

De par notre modeste expérience, nous notons qu'ici, l'accent n'est pas mis sur la paire suivi-évaluation d'une façon méthodique et rigoureuse. Les évaluations ne se font pas ou se font sans beaucoup de responsabilité. Tout système d'enseignement tire sa performance et son efficacité du duo évaluation-remédiation. Des pays qui ont adopté un système d'évaluation contraignant ont eu des retombées positives sur leur méthode d'enseignement.

L'éducation et l'acquisition des connaissances étant la condition sine qua non du développement social, sociétal et économique, elles doivent être donc la priorité des priorités. Et pour ce faire, elles doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part de tous.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.