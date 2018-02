Cote d'Ivoire: Nutrition, petite enfance, forêt - La banque mondiale décaisse 37,7 milliards F Cfa

Une manne financière qui va soulager les populations ivoiriennes. C'est celle que vient de décaisser la Banque mondiale au profit de la Côte d'Ivoire. En effet, ce vendredi 16 février 2018, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, et le directeur des opé- rations de la Banque mondiale, Pierre Laporte, ont procédé à l'Immeuble Sciam au Plateau, à la signature de deux accords.

L'un relatif au Financement du projet d'Investissement forestier (Pif) et l'autre au Projet multisectoriel de nutrition et du développement de la petite enfance (Pmndpe). Pour Adama Koné, par le biais de cet engagement, la Banque mondiale contribue ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, à travers des programmes et projets à impact direct sur l'environnement et le développement durable.

Selon lui, d'un coût total de 7,5 milliards de FCFA (15 millions de dollars US), le Pif est composé d'un Don de 5 560 000 dollars US et d'un Crédit de 9 440 000 dollars US avec une maturité de 30 ans et un différé de 5 ans. L'objectif de développement du Projet étant de conserver et d'augmenter le stock forestier et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés dépendantes de la forêt dans les zones cibles du Projet.

D'une durée de 5 ans, le Projet financera les opé- rations de sensibilisation et de communication dans les villages riverains aux forêts classées, ainsi que les opérations techniques et les coûts de fonctionnement liés au programme de reboisement. Quant à l'accord de Financement du Pmndpe, estimé à 30,2 milliards de F CFA (60,4 millions de dollars US), il est composé d'un don de 10,4 millions de dollars et d'un crédit de 50 millions de dollars US avec une maturité de 30 ans et un différé de 5 ans.

L'objectif de développement étant d'accroître la couverture des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance sur le territoire ivoirien. Dans sa prise de parole, Pierre Laporte a souhaité que l'entrée en vigueur desdits projets se fasse dans les meilleurs délais. « Nous comptons sur votre diligence habituelle pour que ces deux projets puissent entrer en vigueur avant le mois de mai, afin de permettre le démarrage effectif des activités. Je voudrais assurer le gouvernement ivoirien de l'entière disponibilité des équipes de la Banque mondiale à apporter leur appui technique et opérationnel à la mise en œuvre de ces deux financements » a fait savoir Laporte.