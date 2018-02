Cote d'Ivoire: Gala children of africa - De grosses stars attendues pour célébrer les 20 ans de la fondation

Entre strass et paillettes, le Palais des Congrès du Sofitel hôtel Ivoire va accueillir, le vendredi 16 mars prochain, de grosses stars d'ici et d'ailleurs : Richard Berry, Isabelle Adjani, Nathalie Baye, Gary Dourdan, Djimon Hounsou, Youssou N'dour, Toumani Diabaté et son fils Sidiki Diabaté, MC Solaar, Adriana Karembeu, Magic System, Cissé Cheikh, MarieJosée Ta Lou, Murielle Ahouré, Fally Ipupa, Samuel Eto'o Fils... Ce jour-là, aura lieu, sous les coups de 19h, le gala de Children of Africa, le quatrième du genre à Abidjan, après ceux de 2012, 2014 et 2016.

Mais cette année, l'événement, qui se tient sous le thème « Afrique Féérique », revêt un caractère assez particulier. Il coïncide avec le 20ème anniversaire de cette fondation créée par Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée, hier, par Mme Nadine Sangaré, directrice Côte d'Ivoire de la Fondation Children of Africa, au cours d'une conférence de presse, au siège de cette structure à Cocody.

Selon elle, ce gala, à l'instar des précédents, est aussi motivé par un projet social. « Après la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et des trois maisons d'accueil ( Soubré, Ferkessédougou et Bouaké), la Fondation envisage la construction d'un Groupe scolaire à Abobo. L'éducation est un droit fondamental, la Fondation Children of Africa travaille pour la rendre accessible à un plus grand nombre d'enfant », a expliqué Mme Sangaré, précisant que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville sera inauguré dans la matinée du 16 mars.

Pour elle et son équipe, l'idée c'est de lever les fonds nécessaires pour bâtir cette école. Selon M. Adou Bénié, architecte, cet établissement, qui sera bâti, au quartier Anador, accueillera 690 élèves dont 90 pour la maternelle et 300 élèves pour chacune des deux écoles primaires prévues. «Le coût des travaux se chiffre entre 1,5 et 2 milliards de FCFA », a-t-il révélé.

S'agissant du gala proprement dit, Fabrice Sawegnon, PDG de Voodoo Group, qui pilote la manifestation, a souligné qu'il fêtera 20 ans de solidarité, d'accompagnement des populations. « Il y aura de la créativité et de la générosité. L'Afrique sera présente sur scène autour d'une fresque montée par Georges Momboye (illustre choré- graphe ivoirien)», a-t-il annoncé.

Ce n'est pas tout, car, pour le plaisir des palais, deux talentueuses cheffes seront à la manette dans la cuisine : la Française Anne-Sophie Pic pour les mets européens, et l'Ivoirienne Christelle Vougo-Anet, pour les spécialités africaines. On le voit, la soirée s'annonce d'ores et déjà féérique. Notons que Zena Hyjazy, directrice générale de l'agence Coccinelle, pré- sente à cette rencontre, s'occupe du design de ce gala.