Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film "Sacrilège" en avant-première à Brazzaville

Le long métrage de quatre-vingt-dix minutes ramenant à la vie ancestrale a été projeté au Pefaco hôtel Maya-Maya, en présence de la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault.

"Sacrilège" retrace l'histoire des bantous : d'où viennent-ils et comment ont-ils pu occuper le territoire appartenant autrefois aux autochtones. Il aborde aussi le respect des lois ancestrales, car, le sacrilège émane du non-respect de ces lois sacrées.

Le film de Mike Yombi qui n'est pas encore totalement finalisé, sera projeté au festival de Caen, en France. Pour ce faire, le jeune réalisateur congolais a besoin, dans les plus brefs délais, du soutien pour finir avec l'étalonnage de ce film ainsi que le mixage du son. « C'est un film que j'ai réalisé sans budget et qui n'est pas encore totalement fini. En effet, j'avais pensé qu'il fallait faire quelque chose pour notre culture bantoue ; une si riche culture qui est en train de disparaitre aujourd'hui. C'est un film que nous voulons amener à Caen courant le mois de mars. J'en profite de l'occasion pour remercier infiniment la ministre du Tourisme et de l'environnement pour son réconfort. », a déclaré.

La ministre du Tourisme et de l'environnement, en dépit de ses multiples occupations, a tenu, a-t-elle dit, à soutenir ce jeune réalisateur qui est en train de restaurer la tradition. Elle l'a félicité pour le travail réalisé ainsi que son équipe pour la qualité des prestations.

Aussi, en bon manager, Arlette Soudan-Nonault a orienté Mike Yombi sur la démarche à suivre pour donner l'information sur son film en temps réel et lancer l'appel à fonds. Car, au-delà de la République du Congo, c'est l'Afrique qui aura un produit au festival de Caen.

« Je pense qu'en tant que ministre du Tourisme, je porte un peu l'insigne du Congo, c'est pourquoi je suis venue soutenir Mike Yombi qui m'a fait l'invitation de l'accompagner dans cette première projection. Nous disons au grand public qu'un jeune de cette génération qui s'approprie notre histoire, d'où nous venons, qui nous sommes, avec la beauté de cet environnement, la beauté de ces costumes, de ces traditions qui nous ramènent à ces époques-là, il faut le soutenir. Car, les jeunes d'aujourd'hui se perdent avec la culture de Jean's, des baskets faciles, des tweets et autres. », a indiqué la ministre du Tourisme et de l'environnement.

Elle a ajouté que l'Etat, par le biais du ministère en charge de la Culture, accompagnera le jeune réalisateur. « J'ai pris l'engagement de décrocher un rendez-vous pour Mike Yombi auprès de mon collègue de la Culture, afin que nous voyons comment accompagner ce réalisateur et ses brillants acteurs que nous avons découverts dans ce film, puisqu'ils porteront les couleurs du Congo à travers ce projet cinématographique au festival de Caen. Ils ont envoyé l'extrait de ce film, ce qui a permis au comité d'organisation de ce festival de les retenir. Il nous faut nous mobiliser pour accompagner Mike Yombi et son équipe à apporter le projet et à les faire aboutir. », a promis Arlette Soudan-Nonault.

Enfin, la ministre du Tourisme a dit avoir été conquise par l'histoire du fil "Sacrilège". Les costumes sont magnifiques ainsi que les images et les acteurs jouent bien leurs rôles respectifs. Elle a assuré s'est retrouvée dans cet éco-tourisme, cette préservation de l'environnement, car ce film ramène aux temps des origines où tout n'était pas pollution, alors qu'aujourd'hui, l'on est dans la thématique de la protection de l'environnement. D'où, avec ce type de film de mémoire, il est important d'accompagner Mike Yombi.