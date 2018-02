Ile Maurice: Ste-Croix - «Mo kapav dézos twa avek sa kouto-la»

Les promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature devront s'y faire : la promenade Roland Armand, à la rue… Plus »

Dans sa plainte au poste de police d'Abercrombie, Ste-Croix, la femme de 49 ans explique qu'après l'avoir menacée en ces termes, le jeune homme a regagné sa chambre. Il en est ressorti avec un rasoir tout en proférant les menaces suivantes : «To finn trouv sa razwar-la, guet to m... ek ... , al get gard osi si kikenn met lamé lor mwa, azordi mo pou koup twa mo pou gardé.»

Sa mère lui a refusé Rs 100. Furieux, cet homme de 22 ans et habitant la région de Ste-Croix devait la menacer avec un couteau en lui disant : «Mo kapav dézos twa avek sa kouto-la.» Cela s'est passé jeudi soir. Le fils a été arrêté sous une accusation provisoire d'intimidation criminelle et a été placé en détention.

