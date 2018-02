Ile Maurice: En quelques jours - Les vols de plus en plus audacieux...

Les promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature devront s'y faire : la promenade Roland Armand, à la rue… Plus »

Camp-Ithier, Grand-Gaube et Flacq, entre autres. En l'espace de quelques jours, trois cas de vols ont été recensés dans ces régions. Dans une déposition au poste de police de Flacq, une habitante de Camp-Ithier, âgée de 54 ans, a déclaré que des malfrats fait irruption dans sa maison. Les faits remontent entre 9 heures et 19 heures, vendredi 16 février. Ces derniers ont pris la poudre d'escampette après avoir fait main basse sur des bijoux, une console de jeux et de l'argent. Le butin est estimé à Rs 497 000. Une enquête est en cours et les malfrats sont activement recherchés.

