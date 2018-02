Tunisie: Le président de la Berd en Tunisie

«Nous tenons à continuer à soutenir l'expansion du secteur privé tunisien et le Plan de développement 2016-20 du gouvernement. Le pays a pris des mesures majeures pour favoriser sa stabilité politique, renforcer son cadre institutionnel et créer les conditions d'une croissance économique pérenne. Je me réjouis des discussions à venir sur les moyens à mobiliser pour la poursuite de notre contribution à une croissance économique durable en Tunisie «, a déclaré le président Chakrabarti.

D'après la Berd, «il est prévu que Chakrabarti rencontre lors de sa visite, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale et gouverneur auprès de la Berd, Zied Laâdhari, et le ministre des Finances, Ridha Chalghoum».

La délégation de la Berd se composera de Douglas Nevison, Administrateur de la Berd pour la Tunisie, Alain Pilloux, vice-président des opérations bancaires, Janet Heckman, Directrice principale de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région Semed), et de Antoine Sallé de Chou, directeur du bureau de la Berd en Tunisie.

La Berd a précisé que depuis qu'elle a commencé ses opérations en Tunisie en septembre 2012, elle a investi plus de 640 millions d'euros répartis sur 32 projets dans le pays, «pour encourager la restructuration et le renforcement du secteur financier et le financement des entreprises privées, tout en s'attachant à favoriser l'efficacité énergétique, promouvoir le secteur de l'énergie durable et faciliter les financements non souverains pour développer les infrastructures».

En outre, la Banque a apporté à ce jour son soutien à près de 530 PME tunisiennes sous forme de services de conseil.