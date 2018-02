Tunisie: EST et ESS - Se mettre sur orbite

Seize équipes seront sur la ligne de départ, trois entreront demain en lice. Une équipe de chacune des quatre poules composées en chiffre impair aura le droit à une journée de repos. Le programme quotidien est chargé. Huit rencontres pour la 3e journée, et sept pour les 1ère, 2e, 4e et 5e journées. Total du premier tour; trente-sept matches.

Al Ahly de Bahreïn mettra son titre en jeu. Les débuts de l'épreuve nous révéleront les dispositions chez ceux qui ont triomphé dans un passé proche ou lointain, ceux qui aspirent au podium, et enfin chez les équipes qui veulent gravir quelques échelons.

La qualification aux quarts de finale paraît à la portée de certains, et extrêmement difficile pour d'autres qui vendront chèrement leur peau pour atteindre leur objectif.

Beaucoup d'espoirs sont portés sur cette joute regroupant un bon nombre de grosses cylindrées qui devraient confirmer sans équivoque les progrès évidents du volley-ball arabe. Et plus on avancera dans la compétition, plus la course au titre deviendra chaude et agréable à suivre. Spectacle et haut niveau garantis.

Ambitions tunisiennes

Nos deux représentants, Espérance de Tunis et Etoile du Sahel affichent une forme rassurante et des ambitions légitimes pour renouer avec l'exploit et retrouver le sommet de la pyramide.

Le décor est planté pour que les «Sang et Or» et les Etoilés parviennent à réaliser un joli parcours et relever le défi. Les voir accéder en finale demeure une éventualité possible. L'essentiel dans l'immédiat est de faire une bonne entrée en matière.

Pour l'EST, le problème ne se posera réellement pas. Elle aura face à elle tout à l'heure la modeste formation soudanaise d'El Amen, incapable de faire le poids. Il est, par conséquent, quasiment certain que ce duel déséquilibré pourrait se dérouler à sens unique.

Pour l'ESS, le constat est différent. Elle affrontera un adversaire assez costaud, Al Arabi de Qatar. Les forces sont sensiblement égales. Les Etoilés devraient se méfier et évoluer sur un registre consistant, face à des Qataris conduits par l'entraîneur tunisien Maâouia Lajnef et disposant de joueurs au gabarit impressionnant ce qui pousse l'Etoile à prendre cela en considération.

Programme d'aujourd'hui

Salle Zouaoui de Tunis

12h00 : Errayen Qatar-Groupe Petrolier Algérie

14h00 : Essouihli Libye-Senjel Palestine

16h00 : SIB Oman-Borj Bouaririj Algérie

18h00 : Espérance de Tunis-Al Amen Soudan

Palais des Sports El Menzah

12h00 : Police Irak-Ahly Benghazi

14h00 : Forces Armées Maroc-Tenourine Liban

16h00 : Etoile du Sahel-Al Arabi Qatar