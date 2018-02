Ile Maurice: Meurtre de Sailesh Ramudu - Deux individus passent aux aveux

Les promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature devront s'y faire : la promenade Roland Armand, à la rue… Plus »

Selon des recoupements, Sailesh Ramudu s'était rendu à Quatre-Bornes pour rencontrer des amis. Ils auraient passé la journée à jouer aux cartes. Et le jeune homme aurait même empoché une grosse somme d'argent avant qu'il ne décide de rentrer chez lui. Or, il n'y avait rien dans les poches de la victime lorsqu'elle a été retrouvée. Qui plus est, Sailesh Ramudu n'avait aucune pièce d'identité sur lui.

L'enquête dans le cadre de la mort de Sailesh Ramudu, dont le corps avait été retrouvé en bordure de route, à Flic-en-Flacq se poursuit. Les limiers de la Criminal Investigation Division de Flic-en-Flac ont procédé à l'arrestation de trois individus, ce samedi matin 17 février. Il s'agit d'un habitant de Floréal, âgé de 18 ans et de deux mineurs domiciliés à St-Paul et Vacoas respectivement. Deux des suspects sont passés aux aveux.

