Madagascar: Pierres précieuses - Une certification à l'IGM pour éviter les fausses gemmes

Lors d'un reboisement effectué par le ministère chargé des Mines et du Pétrole à Imerintsiatosika.

De fausses pierres précieuses ont été identifiées sur le marché local. Certains acheteurs nationaux et internationaux se plaignent de se faire avoir. « Pour éviter ce genre de chose, il faut certifier les gemmes auprès de l'IGM (Institut de Gemmologie de Madagascar), le seul accrédité par le « Gem-A » de Londres en Afrique. En outre, ce centre dispose d'un laboratoire de certification agréé par l'Etat et mise en place par le «GIA» des Etats-Unis. Il bénéficie ainsi de la crédibilité internationale », a évoqué le ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah lors d'un reboisement effectué par tout le personnel de son département hier à Imerintsiatosika.

Ecart des prix. « Et ce qui prétend pouvoir délivrer des fausses certifications peut être poursuivi par la loi en vigueur », a-t-il rajouté. Notons qu'il y a des opérateurs aussi bien nationaux qu'étrangers qui se disent être connaisseurs en achetant des pierres précieuses à prix onéreux, mais certains d'entre eux se font souvent avoir. « Force est également de remarquer que des vendeurs de gemmes ne savent même pas ni la valeur ni la qualité de leurs produits minéraux. Et ce sont leurs clients, notamment des étrangers qui en tirent beaucoup de bénéfice. Raison pour laquelle, il s'avère important d'effectuer la certification des gemmes auprès de l'IGM avant de procéder à toute transaction de pierres précieuses », a sollicité le ministre de tutelle.

Et ce n'est pas tout ! « Il est préférable de les transformer sur place avant de les exporter, car il y a un grand écart des prix entre les gemmes taillées et les produits vendus à l'état brut », a-t-il conclu. Et parlant du reboisement du ministère, plus de 2 000 jeunes plants dont des espèces « acacia » et « érable » ont été mis en terre hier.