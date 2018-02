Tunisie: Promouvoir les produits phares de l'agriculture tunisienne

Des dégustations de produits du terroir sont prévues lors de la journée de la Tunisie qui sera organisée dans un stand aménagé sur une superficie de 80m2. Au total, «dix exposants représentant des investisseurs privés et des groupements professionnels participeront au SIA 2018, et ce, pour promouvoir les produits phares de l'agriculture tunisienne», a indiqué le ministère de l'Agriculture. Il s'agit de l'huile d'olive, des dattes, des agrumes, des légumes irrigués par les eaux géothermiques, des produits de vignobles et des produits biologiques.

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb, participera durant deux jours au salon, où il effectuera des rencontres bilatérales avec les professionnels français des légumes et des fruits, les responsables de la grande distribution française ainsi que des ministres de l'Agriculture, dont celui de la France.

Rendez-vous annuel, le Salon international de l'agriculture en est à sa 55e édition, placée sous la thématique : «L'agriculture : une aventure collective».

Le SIA 2018 à Paris se composera de quatre univers à savoir : l'élevage et ses filières, les cultures et filières végétales, jardin et potage, les produits des régions de France, d'outre-mer et du monde, les services et les métiers de l'agriculture. Près de 1.000 exposants de 22 pays participent cette année au salon, qui attire presque 700.000 visiteurs.