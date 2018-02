Madagascar: Judo - Open International Saint-Denis - Fetra Ranaivoarisoa vise l'or

Faisant partie des grands clubs du pays, le judo club Esca essaie d'honorer les différentes compétitions régionales ce afin de rehausser le niveau de ces judokas. Pour ce déplacement, les parents ont entièrement pris en charge les frais de voyage, si le club organisateur assure l'hébergement et la restauration sur place. « Nous remercions la ligue Analamanga pour la contribution financière, les parents des judokas de l'Esca, les techniciens pour les encadrements techniques sans oublier les partenaires et sponsors. Sans leur collaboration le voyage n'aurait pas eu lieu » a fait savoir Volomboahirana Rasolofoson.

La 2e édition de Open International de judo se disputera ce jour et demain au dojo régional, Champ-Fleury , Saint-Denis.Cinq jeunes judokas malgaches vont participer à cette compétition régionale. Il s'agit de Killian Rakotonanahary (-50 kg) chez les minimes, Edouardo Andrianirina (- 55 kg), Fetra Ranaivoarisoa (-73 kg), Roberto Razakandrandria (-90 kg) chez les cadets et Juane Andriamahenina chez les cadettes. La délégation malgache participante à cette compétition conduite par Mamonjisoa Rakotonanahary a quitté le pays, hier. Le clan malgache espère récolter plus de moissons que lors de la 1re édition. La préparation des judokas de l'ESCA a débuté depuis décembre dernier après la Coupe du Président à Toliara.

