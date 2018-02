Angola: Quiminha double la production agricole avec l'accent sur l'exportation

Luanda — La production de légumes, céréales, tubercules et fruits dans le projet de développement intégré de Quiminha pourrait doubler des actuelles 27.000 tonnes/an à 60.000 tonnes à partir d'octobre de cette année pour accroître l'offre de produits agricoles à Luanda.

Entre mars et avril, la production dans ce projet agricole pourrait s'élever à 40 mille tonnes de produits divers.

En plus une vision sur les besoins internes du pays, la gestion du centre agricole de Quiminha fait une étude de deux ou trois produits, en particulier la banane et la patate douce pour exporter, selon le président du Conseil d'administration de la Gesterra SA, Carlos Paim. En raison de l'augmentation de la production, le nombre de travailleurs passera de 600 à deux mille en octobre.

L'augmentation significative de la production dans cette unité agricole, qui a absorbé seulement en infrastructures d'irrigation 140 millions d'euros, résultera du démarrage de nouvelles zones de production, avec l'installation de 180 des 300 familles paysannes couvertes par le projet, selon Carlos Paim, qui s'exprimé vendredi lors d'une visite de journalistes nationaux et étrangers.

Le projet, également destiné à développer l'aviculture, compte actuellement plus de 30 mille oiseaux et une production journalière de 24 000 œufs, mais l'objectif proposé est de 90 000 oiseaux et une production annuelle de 24 à 25 millions d'œufs.

Avec une superficie totale de plus de cinq hectares, le projet Quiminha a été créé en 2012 par le Gouvernement angolais, afin de rétablir les 300 familles de paysans qui travaillaient dans la ville de Icolo et Bengo dans des conditions difficiles et de contribuer au processus de diversification de l'économie et à l'augmentation de l'offre de produits à la ville de Luanda, principalement horticole, tout au long de l'année.

Sur les 300 familles sélectionnées pour intégrer le projet, avec toutes les conditions de vie et de travail dans les zones cultivées, 13 ont déjà été