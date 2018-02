Angola: Cuanza Norte - Présentation du nouveau vice-gouverneur

La cérémonie a été témoignée par des membres du gouvernorat provincial, des administrateurs municipaux, des organismes de défense et de sécurité et d'autres invités.

Mendonça Luís a souligné qu'il comptera sur le soutien des équipes techniques des municipalités, pour identifier et enregistrer des réserves foncières de l'Etat afin d'établir des politiques pour leur meilleure utilisation. À son tour, le gouverneur provincial, José Maria Ferraz dos Santos, a déclaré que la nomination du nouveau vice-gouverneur était due une question stratégique et d'urgence, face à la démission l'antérieur titulaire du poste, Henrique de Sacramento e Sousa, pour des raisons de santé Il a ajouté qu'il connaît les qualités de son nouveau coadjuteur, vu que jusqu'à la date de nomination, il assumait les fonctions de responsable provincial de l'Institut national des routes (INEA), ce qui est l'un des facteurs qui ont conduit à sa nomination à ce poste.

Ndalatando — Le nouveau vice-gouverneur de Cuanza Norte pour le secteur technique et infrastructures, Luís Mendonça, a déclaré mercredi à Ndalatando (capitale provinciale) que, dans le cadre de ses fonctions, il donnera la priorité au renforcement des politiques d'auto-construction dirigée, à la création de nouvelles agglomérations basées sur des modèles urbains modernes et à la lutte contre les constructions désordonnées.

