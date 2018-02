Madagascar: « Facto Saatchi & Saatchi » - Intégration de la communication digitale

A Madagascar entre 2013 et 2017, les audiences Internet sont passées de 5% à 18% alors que sur la même période la télévision a baissé de 68% à 52%.C'est ainsi que près de 2 millions de Malgaches ont accès à Internet et plus particulièrement sur mobiles avec les réseaux sociaux.

C'est ce qu'on a appris lors de l'événement intitulé « Le Matin de la Com' » organisé par l'agence « Facto Saatchi & Saatchi » tout récemment. Le digital doit donc être pensé en lien avec les autres médias et non plus à part (intégration digitale). Il faut ainsi intégrer la communication digitale afin de renforcer la relation qu'ont les consommateurs avec la marque.

Participative. D'après les intervenants, on n'est pas sur un canal de publicité pour faire la promotion de son produit, on est sur le digital pour échanger, interagir avec le consommateur. La communication n'est plus ainsi verticale et descendante, mais circulaire et participative. Des cas internationaux concrets qui retracent des campagnes totalement intégrées en « off » et « on-line » ont été présentés par l'agence au profit des annonceurs malgaches.

Notons que les téléspectateurs d'aujourd'hui sont aussi des consommateurs digitaux. Nombreux sont les adeptes du « multi-tasking » ou l'effet « second écran ». Pour capter toute leur attention et assurer l'efficacité de sa campagne de communication, il faut donc faire tomber les frontières « off-line » et « on-line », a-t-on évoqué. Ce séminaire a été animé par François Mandroux, le directeur général de l'agence et son équipe.