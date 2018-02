Afrique de l'Est: Madagascar-Inde - Une coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage

La première réunion du Groupe de Travail Mixte sur l'Agriculture (JAWG), entre l'Inde et Madagascar, s'est tenue ce mois-ci à Antananarivo et ce, suite à la signature d'un protocole d'Accord signé entre les gouvernements de ces deux pays en février 2016.

Il s'agit d'une coopération touchant les domaines de l'agriculture et de l'élevage ainsi que des secteurs associés. La partie indienne était dirigée par le Dr. O.P. Chaudhary, Secrétaire Adjoint du Département de l'Elevage et de la Production Laitière et de la Pêche tandis que la partie malgache était représentée par Lucien Ranarivelo, le directeur général de l'Agriculture.

Mécanisation. Après une visite de courtoisie auprès du ministre des Affaires étrangères, Henry Rabary-Njaka et du ministre auprès de la Présidence chargé de l'Agriculture et de l'Elevage, Randriarimanana Harison, les deux parties ont discuté divers points. On peut citer entre autres, le développement de l'agriculture par l'irrigation, la mécanisation agricole et la création de l'usine de transformation alimentaire. Les deux parties ont également parlé des modalités de la fumigation au bromure et au phosphate pour les exportations agricoles de Madagascar vers l'Inde.

Formation. En revanche, la partie indienne a fait part de sa volonté de coopérer dans le secteur des petits ruminants et de la volaille, y compris l'organisation des échanges d'experts et des visites d'étude sans oublier la formation de techniciens. En outre, la coopération dans les domaines de l'élevage de bétail, des semences et de la formation des agriculteurs a été aussi discutée.

La délégation indienne a ensuite visité le Centre FOFIFA, l'École Supérieure de Sciences Agronomiques et le Centre d'Application Géo-Informatique pour le Développement Rural. La partie malgache est invitée à la prochaine réunion JAWG en Inde en 2019.