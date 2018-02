Madagascar: Nanotechnologie au service de la santé - Des nanorobots pour asphyxier les tumeurs cancéreuses

Le nanorobot prive la tumeur d'oxygène et finit par l'asphyxier.

Des nanorobots capables d'asphyxier les tumeurs en les privant d'oxygène. Telle est l'avancée scientifique et technologique observée dans le cadre des recherches sur le cancer, dont les essais sont pour l'instant limités aux souris.

L'étude est américano-chinoise. Des équipes de chercheurs américains et chinois, issus du Biodesign Institute's Center for Molecular Design and Biomimetics, Arizona State University, et du National Center for Nanoscience and Technology, Chinese Academy of Science, ont mis au point un nanorobot capable d'asphyxier la tumeur en agissant au niveau du système d'alimentation en oxygène des cellules cancéreuses.

Cette étude dont les résultats ont été publiés dans le journal Nature Biotechnology, présente un outil technologique d'une taille infinitésimale, équipé d'un capteur capable de reconnaître la cellule cancéreuse. Comportant un écran de 90 nanomètres de long (1 nanomètre = 1 milliardième de mètre) et de 60 nanomètres de large, le nanorobot bloque l'oxygénation de la cellule cancéreuse en libérant une enzyme (la thrombine) au niveau de l'ADN tumoral. Pour une comparaison plus concrète de la taille de ces nanorobots, sachons qu'un cheveu humain est d'environ 80.000 à 100.000 nanomètres de large.

Asphyxiée en trois jours. Dans le cadre des tests, des cellules humaines responsables d'une tumeur du sein, des poumons, des ovaires, ou de la peau, ont été injectées à des souris. L'activité du nanorobot a été observée dans les 24 heures suivant son administration. L'organisme des souris a ensuite éliminé ces nanorobots de façon naturelle. En à peine deux jours, les chercheurs ont observé une thrombose (tissus non oxygénés) avancée. En trois jours, la thrombose était totale. La tumeur était asphyxiée. Chez trois des huit souris atteintes d'un mélanome, la régression de la tumeur était complète. Ainsi, les nanorobots ont montré une efficacité en privant d'oxygène des tumeurs et d'en inhiber la croissance.

Métastase. « En plus de détruire la tumeur primaire, le nanorobot est aussi venu limiter le risque de métastase », expliquent les scientifiques. Si auparavant, les outils issus de la nanotechnologie, utilisés contre le cancer, ne préservaient pas suffisamment les tissus autour de la tumeur. Avec ce nanorobot, les chercheurs ciblent uniquement la zone au sein de laquelle les cellules tumorales s'alimentent en oxygène, essentielle pour ces cellules pour pouvoir grandir.

Ce procédé épargne les cellules saines autour de la tumeur. Cette technologie nouvellement développée pourrait être efficace dans la prise en charge de plusieurs cancers dans la mesure où la plupart des vaisseaux sanguins irriguant les tumeurs solides se ressemblent, précisent les chercheurs. Cet essai fort encourageant dans le domaine de la recherche sur le cancer, est, cependant, à transformer en continuant les recherches sur les humains.